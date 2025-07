David alla Juve, affare fatto: le cifre dell'operazione e quando ci saranno le visite mediche

La Juventus ha deciso di puntare forte su Jonathan David , attaccante canadese classe 2000, reduce da stagioni importanti con il Lilla e ormai pronto per una nuova sfida in Serie A. L’affare si è sbloccato dopo settimane di trattative intense, di contatti continui e di un primo stallo economico che sembrava aver congelato tutto. La svolta è arrivata nei giorni successivi alla Gold Cup, quando David ha terminato il proprio impegno con la nazionale canadese ed è volato in vacanza in attesa di novità sul suo futuro.

David-Juve, determinante il lavoro di Comolli

Determinante è stato il lavoro di Comolli e del team mercato bianconero che, mentre la squadra digeriva l'eliminazione dal Mondiale per Club negli Stati Uniti per mano del Real Madrid, ha continuato a trattare nella notte italiana con il giocatore e il suo entourage. La notizia più significativa è arrivata in queste ore: visite mediche fissate per venerdì e firma sul contratto in arrivo. Jonathan David è ora pronto a legarsi alla Juventus per le prossime stagioni. Un regalo per Tudor perché il giocatore ha caratteristiche che si adattano bene al suo modo di giocare.