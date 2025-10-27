"Ingiusto cacciarci. Io allo stesso piano di...": Tudor e i veleni del primo addio alla Juve

"È stata una stagione dura, ma alla fine siamo riusciti a qualificarci per la Champions, abbiamo anche vinto la Coppa Italia, eppure ci hanno cacciato. Mi dispiace e non lo trovo giusto" disse Tudor a Sportske Novosti dopo l'esonero con tutto lo staff di Pirlo nel 2021. Il tecnico croato non nascose la delusione e il senso di ingiustizia per un addio che, a suo giudizio, non rispecchiò i risultati raggiunti. E non finì lì, si scagliò anche contro l'allenatore: "Ho deciso una cosa. Non sarò mai più l’assistente di nessuno . Alla Juventus mi ha chiamato Pirlo. C’era una lista con cinque nomi compilata dalla Juventus e Paratici ha lasciato a Pirlo la decisione. Lui ha scelto me".

Ma una volta accettato l’incarico, Tudor si accorse subito delle dinamiche interne: "Pirlo mi ha chiamato, con Nedved che era accanto a lui. Mi ha offerto il posto da assistente e ho accettato perché era la Juve. Ma visto che è molto amico di Baronio, ha preso anche lui e un altro, un analista, e ci ha messi tutti sullo stesso livello. Non era giusto, perché dopo tutto io sono un allenatore". Dopo l’esperienza da assistente, Tudor ha avuto la chance di guidare la Juventus in prima persona. Una promozione tanto attesa quanto effimera: l’addio, infatti, si è ripetuto come in un déjà-vu calcistico. La storia del croato con la Vecchia Signora sembra dunque segnata da un’inquietante simmetria tra sogni e delusioni, un film drammatico in cui il protagonista continua a "morire" nel finale.