Spalletti-Juve, la diretta dall'arrivo alla Continassa alla firma. Tutto pronto per il nuovo allenatore

L'era di Luciano Spalletti alla Juve sta per cominciare. L'allenatore italiano, alla guida di un suv nero, è arrivato alla Continassa dove si prepara a firmare il contratto (qui tutti i dettagli) che lo legherà al club bianconero fino al termine della stagione, con opzione per il rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Ad accompagnarlo al suo fianco il suo storico vice, Marco Domenichini.
Juve, è lo Spalletti-day: le prossime tappe
L'arrivo alla Continassa è soltanto la prima di una serie di tappe che porteranno Spalletti a diventare il nuovo allenatore della Juve. In giornata, infatti, il tecnico italiano metterà la firma sul contratto e poi nel tardo pomeriggio o al massimo nella mattinata di venerdì 31 ottobre è attesa l'ufficialità. E già nel pomeriggio, alle ore 15, potrebbe anche dirigere primo allenamento con la squadra nel quartier generale per quel che sarà una giornata di scarico post partita. Venerdì sarà anche la giornata della presentazione, mentre il debutto sarà allo Zini contro la Cremonese, sabato 1 novembre alle 20:45.
Una nuova Juve
Basta difesa a tre: Spalletti ripartirà da una retroguardia a quattro, e più in particolare da quel 4-3-3 che tanto ha fatto bene a Napoli e che secondo Di Canio sarà scelto anche in questa occasione. L'obiettivo sarà valorizzare la squadra e aumentare la pericolosità offensiva. Un ruolo molto importante lo avranno le mezzali, chiamate a difendere ma anche a inserirsi. In questa nuova veste Koopmeiners potrebbe trovare una nuova vita, mentre le caratteristiche di Thuram sarebbero esaltate ancora di più. In attacco non si toccano Yildiz e Conceicao, mentre al centro David e Vlahovic si giocheranno con buona probabilità il posto da titolare.
Spalletti fuori dal J Medical
Dopo il suo arrivo alla Continassa, Spalletti ha proseguito nel ricco percorso della sua giornata, la prima in bianconero. Il tecnico toscano, accolto da grande entusiasmo da parte dei tifosi della Juve, si è diretto immediatamente al J Medical per sostenere le consuete visite mediche di rito. Al termine delle visite, durate circa un'ora, l’allenatore è uscito dalla struttura trovandosi di fronte a un nutrito gruppo di sostenitori juventini, accorsi per dargli il benvenuto e testimoniare la propria curiosità ed entusiasmo per il nuovo corso tecnico. Spalletti si è concesso per autografi e selfie dimostrando la sua disponibilità ai presenti. Successivamente, l’ex commissario tecnico della Nazionale è salito in macchina insieme al suo storico vice, Marco Domenichini, pronto a proseguire una giornata densa di appuntamenti e significati. Il prossimo passo sarà infatti l’incontro con la dirigenza juventina per la firma del contratto che lo legherà ai bianconeri.
L'era di Luciano Spalletti alla Juve sta per cominciare. L'allenatore italiano, alla guida di un suv nero, è arrivato alla Continassa dove si prepara a firmare il contratto (qui tutti i dettagli) che lo legherà al club bianconero fino al termine della stagione, con opzione per il rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Ad accompagnarlo al suo fianco il suo storico vice, Marco Domenichini.
Juve, è lo Spalletti-day: le prossime tappe
L'arrivo alla Continassa è soltanto la prima di una serie di tappe che porteranno Spalletti a diventare il nuovo allenatore della Juve. In giornata, infatti, il tecnico italiano metterà la firma sul contratto e poi nel tardo pomeriggio o al massimo nella mattinata di venerdì 31 ottobre è attesa l'ufficialità. E già nel pomeriggio, alle ore 15, potrebbe anche dirigere primo allenamento con la squadra nel quartier generale per quel che sarà una giornata di scarico post partita. Venerdì sarà anche la giornata della presentazione, mentre il debutto sarà allo Zini contro la Cremonese, sabato 1 novembre alle 20:45.
Una nuova Juve
Basta difesa a tre: Spalletti ripartirà da una retroguardia a quattro, e più in particolare da quel 4-3-3 che tanto ha fatto bene a Napoli e che secondo Di Canio sarà scelto anche in questa occasione. L'obiettivo sarà valorizzare la squadra e aumentare la pericolosità offensiva. Un ruolo molto importante lo avranno le mezzali, chiamate a difendere ma anche a inserirsi. In questa nuova veste Koopmeiners potrebbe trovare una nuova vita, mentre le caratteristiche di Thuram sarebbero esaltate ancora di più. In attacco non si toccano Yildiz e Conceicao, mentre al centro David e Vlahovic si giocheranno con buona probabilità il posto da titolare.