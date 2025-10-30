Spalletti-Juve, la diretta dall'arrivo alla Continassa alla firma. Tutto pronto per il nuovo allenatore

L'arrivo alla Continassa è soltanto la prima di una serie di tappe che porteranno Spalletti a diventare il nuovo allenatore della Juve . In giornata, infatti, il tecnico italiano metterà la firma sul contratto e poi nel tardo pomeriggio o al massimo nella mattinata di venerdì 31 ottobre è attesa l'ufficialità . E già nel pomeriggio, alle ore 15, potrebbe anche dirigere primo allenamento con la squadra nel quartier generale per quel che sarà una giornata di scarico post partita. Venerdì sarà anche la giornata della presentazione , mentre il debutto sarà allo Zini contro la Cremonese , sabato 1 novembre alle 20:45.

Una nuova Juve

Basta difesa a tre: Spalletti ripartirà da una retroguardia a quattro, e più in particolare da quel 4-3-3 che tanto ha fatto bene a Napoli e che secondo Di Canio sarà scelto anche in questa occasione. L'obiettivo sarà valorizzare la squadra e aumentare la pericolosità offensiva. Un ruolo molto importante lo avranno le mezzali, chiamate a difendere ma anche a inserirsi. In questa nuova veste Koopmeiners potrebbe trovare una nuova vita, mentre le caratteristiche di Thuram sarebbero esaltate ancora di più. In attacco non si toccano Yildiz e Conceicao, mentre al centro David e Vlahovic si giocheranno con buona probabilità il posto da titolare.