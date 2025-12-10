Juve-Pafos diretta Champions: formazioni, risultato e classifica in tempo reale

Dopo la notte di Napoli, il sentimento più o meno condiviso da tutti all'interno dello spogliatoio Juve era di quello di tristezza e scoramento. E non è servito alzare i toni con qualcuno: Spalletti è rimasto in silenzio, così come la dirigenza. Nessuna ramanzina, nessuna difesa d’ufficio dopo la prova opaca del Maradona. La Juventus rientrata alla Continassa aveva già il morale basso. Profonda amarezza per un ko pesante per il morale e non in termini di risultato, perché ci si è scontrati contro una verità difficile da digerire. Adesso però serve voltare pagina: c’è la Champions e il Pafos , un’occasione per conquistare tre punti fondamentali, sia per la classifica sia per ritrovare un po’ di fiducia.

Carlos Carcedo crede nell'impresa

L'allenatore del Pafos, Carlos Carcedo, ci crede e anche alla vigilia non si è nascosto nelle dichiarazioni: "Vogliamo ottenere qualche punto in più. Vogliamo fare del nostro meglio per vincere. Va bene il pareggio? L’importante è prendere i tre punti ma poi vedremo come andrà. Ho buone sensazioni. L’ultima volta che son venuto qua abbiamo vinto un trofeo (Lo spagnolo, nel 2014, proprio allo Stadium ha vinto l'Europa League da vice allenatore del Siviglia ndr), sono entusiasta e i giocatori sono pronti".

Juve, classifica Champions

La Juventus è a caccia di punti importanti per la classifica di Champions League. I bianconeri sono a quota 6, assieme proprio al Pafos, e occupa la 23esima posizione con 10 gol fatti e 10 subiti. Tre punti questa sera vorrebbero dire allungare sulle formazioni dietro e mettersi in una condizione favorevole in vista delle ultime due giornate per cercare di qualificarsi al prossimo turno. Decisiva può essere anche la differenza reti e quindi provare a vincere e senza subire reti. La classifica completa e in tempo reale della Champions League.

Juve, la probabile formazione di Spalletti

La Juventus è attesa dalla prova contro il Pafos in Champions e Spalletti è orientato a cambiare qualcosa rispetto all'undici sceso in campo contro il Napoli. Diverse le novità, ma anche i dubbi su tutti quelli legati all'attacco con Openda e David a giocarsi la maglia fino alla fine, ma con il primo leggermente avanti. Fuori Thuram, o almeno questa la possibile scelta in mediana. Difesa obbligata con Bremer e Rugani convocati ma non ancora al top della condizione. Tutti i dettagli sulle probabili scelte dell'allenatore bianconero.

