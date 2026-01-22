La Juve chiama il G8: Benfica ko, mossa Spalletti decisiva ma la vittoria Champions certifica una realtà

McKennie e David protagonisti: la spallettata che stende Mourinho

In principio Mourinho aveva ingabbiato il collega, proponendo il solito spartito: Benfica accorto e pronto a ripartire in velocità con Schjelderup e Prestianni, più la rapidità di pensiero di Sudakov. Nella prima frazione gli spunti migliori per i bianconeri sono quelli del sempre pericoloso Yildiz, che rimedia ai tanti errori tecnici dei suoi compagni (Cambiaso e Miretti in primis). Tuttavia lo spostamento di McKennie cambia tutto e porta subito il texano vicino al gol: botta a colpo sicuro sulla quale è super reattivo Trubin. E finalmente si ridesta anche David: sua la sponda che smarca Thuram, bravo poi a sganciare la rasoiata che fulmina il portiere del Benfica per il meritato, per quanto sofferto, 1-0. Il francese figlio d’arte buca la diga portoghese e la Juve ha il merito di non abbassarsi, cercando con insistenza il raddoppio proprio come vuole Spalletti. Ed eccola lì la spallettata: proprio McKennie timbra il 2-0 grazie a un altro fraseggio lodevole con David. Et voilà, in meno di dieci minuti la Juve stende la sua bestia nera europea e solo il palo nega la doppietta personale al centrocampista americano. Ma con Mourinho c’è sempre da soffrire: un fallo di Bremer su Barreiro rivisto al Var consente ai portoghesi di andare dal dischetto per accorciare le distanze. Però non è proprio serata per lo Special: Pavlidis scivola e il rigore diventa, suo malgrado, una comica che esalta lo Stadium e stronca le speranze portoghesi. Una serata di festa per la Juve: il modo migliore per proseguire il sogno Champions, cancellare la sconfitta di Cagliari e prendere la rincorsa per il nuovo incrocio con Antonio Conte.