La Juve chiama il G8: Benfica ko, mossa Spalletti decisiva ma la vittoria Champions certifica una realtà

TORINO - Altro che la furbata di Mourinho: a spuntarla è la spallettata bianconera per una vittoria a suo modo storica, la prima della Juventus contro il Benfica in Champions, a quasi 33 anni da quella in Coppa Uefa al Delle Alpi. E lo Stadium si conferma stregato per lo Special, che non vince nella Torino bianconera dal 2018. Ma è soprattutto un successo che spalanca le porte dei playoff alla squadra di Spalletti con una giornata di anticipo: Inter agganciata in classifica, dunque c’è ancora qualche velleità di accarezzare il sogno di una qualificazione diretta agli ottavi, nel G8 del calcio europeo.
La Juve di Spalletti: cambi tattici decisivi e risposta sul campo
Però intanto uno dei primi obiettivi stagionali è centrato, così adesso la Juventus può gettarsi a capofitto nello scontro direttissimo di campionato, perché domenica allo Stadium è il turno del Napoli e non c’è nemmeno un secondo per fermarsi a pensare. Anche se di riflessioni ce ne sarebbero sempre da fare, soprattutto su ciò che serve ai bianconeri per cambiare marcia una volta per tutte: dopo i segnali di Cagliari, ieri sera è arrivata una ulteriore conferma della necessità di dare a Spalletti un rinforzo in attacco. David è bravo come punta di raccordo e assist man, ma l’esigenza di avere un bomber con caratteristiche differenti si sta progressivamente trasformando in urgenza, per evitare di gettare alle ortiche la mole di lavoro che la squadra produce in fase offensiva. Nel primo tempo il canadese si vede solo nel finale, quando sbuccia di testa una buona palla a centro area, ma è anche sulla trequarti che Spalletti non è contento di ciò che vede: poco efficace Miretti da sottopunta, specialmente negli inserimenti. E allora a inizio ripresa il tecnico di Certaldo getta nella mischia Conceicao per accentrare McKennie e provare a sfruttarne le maggiori qualità box to box, oltre che la superiore fisicità: una mossa che pagherà, eccome.
McKennie e David protagonisti: la spallettata che stende Mourinho
In principio Mourinho aveva ingabbiato il collega, proponendo il solito spartito: Benfica accorto e pronto a ripartire in velocità con Schjelderup e Prestianni, più la rapidità di pensiero di Sudakov. Nella prima frazione gli spunti migliori per i bianconeri sono quelli del sempre pericoloso Yildiz, che rimedia ai tanti errori tecnici dei suoi compagni (Cambiaso e Miretti in primis). Tuttavia lo spostamento di McKennie cambia tutto e porta subito il texano vicino al gol: botta a colpo sicuro sulla quale è super reattivo Trubin. E finalmente si ridesta anche David: sua la sponda che smarca Thuram, bravo poi a sganciare la rasoiata che fulmina il portiere del Benfica per il meritato, per quanto sofferto, 1-0. Il francese figlio d’arte buca la diga portoghese e la Juve ha il merito di non abbassarsi, cercando con insistenza il raddoppio proprio come vuole Spalletti. Ed eccola lì la spallettata: proprio McKennie timbra il 2-0 grazie a un altro fraseggio lodevole con David. Et voilà, in meno di dieci minuti la Juve stende la sua bestia nera europea e solo il palo nega la doppietta personale al centrocampista americano. Ma con Mourinho c’è sempre da soffrire: un fallo di Bremer su Barreiro rivisto al Var consente ai portoghesi di andare dal dischetto per accorciare le distanze. Però non è proprio serata per lo Special: Pavlidis scivola e il rigore diventa, suo malgrado, una comica che esalta lo Stadium e stronca le speranze portoghesi. Una serata di festa per la Juve: il modo migliore per proseguire il sogno Champions, cancellare la sconfitta di Cagliari e prendere la rincorsa per il nuovo incrocio con Antonio Conte.
