C’è una Juve in bilico, i giocatori che possono lasciare: in estate rivoluzione e tre colpi top

Chi può lasciare la Juve

Chi è già stato blindato è Kenan Yildiz, freschissimo di rinnovo che lo porta a diventare il calciatore più pagato della rosa (Vlahovic a parte, ma ce ne occuperemo tra poco): il turco è la pietra angolare sui cui progettare il futuro. E non spaventano le eventuali – anzi, più che probabili – tentazioni che possono arrivare dall’estero: per la Juve non ha prezzo. Lo ha invece, anche notevole, Dusan Vlahovic: sarebbe in partenza, contratto alla mano, ma lui stesso fa capire che se ne potrebbe parlare, chissà. Anche se la trattativa parrebbe piuttosto in salita e con un po’ di ostacoli da saltare. Cambiaso è in bilico se non altro perché gode dell’interesse di diverse pretendenti e comunque, in estate, andrà fatta un po’ di cassa per finanziare colpi funzionali e qualcuno andrà sacrificato. Lo stesso discorso che si può fare per Jonathan David. Ma i destini di terzino e attaccante sono ancora tutti da scrivere, così come quello di Teun Koopmeiners: fino a qualche settimana fa pareva pronto per partire a giugno, dopo la notte di Istanbul e la doppietta al Galatasaray la sua storia potrebbe cambiare. Anche se una rondine (anzi due...) non fa primavera. C’è chi invece pare destinato a salutare Torino dopo una sola stagione: Openda e Zhegrova erano arrivati sotto i migliori auspici e invece si sono trasformati in fretta in meteore. Si troveranno soluzioni, con in testa un solo obiettivo: alzare il livello, una volta per tutte.