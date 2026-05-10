Spalletti e la Juve sul divano, pressione Champions su Roma e Como! Tutti a rischio, anche Napoli e Milan

Le previsioni odierne danno pioggia su Torino: perfetto. Sconfitta in partenza la tentazione di uscire di casa per la Juventus che si appresta a vivere la più classica delle domeniche sul divano. Tre appuntamenti con la tv scandagliati durante la giornata: ore 12.30 Verona-Como, ore 18.00 Parma-Roma, ore 20.45 Milan-Atalanta. La Juve fa il tifo per le squadre che non sono invischiate nella corsa alla Champions. È stato bello rimboccarsi le coperte al terzo posto dopo la vittoria di Lecce ma i sogni d’oro non si sono ancora avverati. Le distanze (+1 sul Milan, +4 sulla Roma e +6 sul Como) sono troppo risicate per autorizzare distrazioni di qualsiasi sorta.