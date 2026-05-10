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Spalletti e la Juve sul divano, pressione Champions su Roma e Como! Tutti a rischio, anche Napoli e Milan

Le previsioni odierne danno pioggia su Torino, perfetto. La Vecchia Signora può vivere la più classica delle domeniche davanti alla tv: la situazione e la classifica
Mauro Munno
3 min
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Le previsioni odierne danno pioggia su Torino: perfetto. Sconfitta in partenza la tentazione di uscire di casa per la Juventus che si appresta a vivere la più classica delle domeniche sul divano. Tre appuntamenti con la tv scandagliati durante la giornata: ore 12.30 Verona-Como, ore 18.00 Parma-Roma, ore 20.45 Milan-Atalanta. La Juve fa il tifo per le squadre che non sono invischiate nella corsa alla Champions. È stato bello rimboccarsi le coperte al terzo posto dopo la vittoria di Lecce ma i sogni d’oro non si sono ancora avverati. Le distanze (+1 sul Milan, +4 sulla Roma e +6 sul Como) sono troppo risicate per autorizzare distrazioni di qualsiasi sorta.

La Juve pensa a se stessa

A weekend concluso orizzonti e prospettive si chiarificheranno un po’, potrebbe persino venire la curiosità di attendere la tarda serata di lunedì per verificare il risultato del Napoli, secondo, momentaneamente a +2 e impegnato col Bologna. La Juve, però, può solo pensare a se stessa: Fiorentina e Torino. Da battere per non pensare alle altre.

LA CLASSIFICA DI SERIE A

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