Sistema, scheletri e bandiere: Open Var giustifica così il secondo gol annullato in Lecce-Juve

A Lecce, più che il campo, a prendersi la scena sono ancora una volta VAR e polemiche. In Lecce-Juventus l’arbitro Colombo, richiamato due volte al monitor da Mariani, ha annullato altrettanti gol ai bianconeri tra dubbi e proteste. Decisioni che hanno acceso immediatamente il dibattito, soprattutto sul secondo episodio, relativo alla posizione di Vlahovic nell’azione poi conclusa da Kalulu. Un fuorigioco millimetrico, quasi invisibile a occhio nudo, deciso da pochi centimetri e da un frame scelto al monitor. Il calcio moderno si aggrappa sempre più alla tecnologia, ma resta il tema dell’affidabilità di strumenti che possono avere margini d’errore significativi. A Open Var viene fatta rivedere tutta la sequenza con il commento di Tommasi, compresi anche gli episodi in Parma-Roma e Milan-Atalanta.
Lecce-Juve e il gol annullato a Kalulu
L'episodio a esser stato valutato di Lecce-Juve è quello relativo al gol annullato a Kalulu per il fuorigioco di Vlahovic. "Possibile fuorigioco" si sente dalla Sala Var che poi, appena il difensore bianconero segna il 2-0, aggiunge: "Adesso vediamo tutto". E da qui poi nasce il colloquio a Lissone tra i due arbitri davanti ai replay, a partire dal lancio verso Vlahovic di Koopmeiners: "Qui non ho bandiere" dice Mazzoleni. "Non hai bandiere qui?" chiede in un tono perplesso Mariani. A quel punto il collega dice: "Vediamo a chi va il pallone e nel caso te la metto. Se vuoi te la metto...". A quel punto viene messa la riga blu sulla linea del difensore, messo il 9 all'attaccante (Vlahovic ndr) e fissato il punto di partenza del calcio di Koopmeiners. Qui Mazzoleni sottolinea: "Il sistema me lo dà offside".
E Mariani aggiunge: "Ok, vediamo se va a impattare". Il replay viene mandato avanti per capire la posizione di Vlahovic: "Qua vanno a contatto, vero? Manda avanti. Ora torna indietro: qua sicuramente c'è un impatto, dobbiamo mettere bene la linea e semmai glielo devo far controllare". Poi la comunicazione al direttore di gara Colombo: "Dovrei avere Vlahovic in fuorigioco, è un impatto però te lo faccio vedere". "Rimettimi bene il punto di rilascio del sistema - dice Mariani a Mazzoleni che a sua volta risponde: "Controllo gli scheletri, offside per il sistema". A quel punto l'arbitro va al monitor per OFR: "Sì lo tocca anche. Ok Mauri, quindi impatta...". Mariani conferma: "Sì, sono d'accordo con te". Colombo torna verso il campo e dà l'annuncio dell'annullamento della rete.
Tommasi: "Situazione di difficile lettura per l'assistente"
Tommasi analizza la ricostruzione sul fuorigioco millimetrico: "C'è una situazione di difficilissima lettura da parte dell'assistente Imperiale e impossibile da cogliere live ed è ottima la lavorazione della Sala Var di Mariani e Mazzoleni. Vanno a controllare il sistema di rilascio, girano la camera, incrociano i dati e il software del SAUT e, a quel punto, stabilità l'effettiva posizione di fuorigioco, essendo una situazione di impatto si richiama l'arbitro all'OFR. In questo caso l'impatto è evidente, addirittura c'è un contatto fisico quindi non c'è la piena libertà di giocare il pallone per il difendente e diventa punibile. Un caso in cui non si interviene con overrule ma ofr perché l'impatto viene valutato dall'arbitro. Colombo va al monitor, vede l'azione e si rende conto del contatto".
Parma-Roma, rigore per contatto Rensch-Britschgi
La puntata prosegue con Parma-Roma e un paio di episodi da valutare. Quello determinante è il rigore concesso in pieno recupero: "Contatto Rensch-Britschgi? Chiffi guarda a destra perché il pallone è là, la sua sensazione è distorta perché non ha a fuoco ciò che accade. Il difendente abbraccia l'attaccante, si vede l'attitudine perché vuole fermarlo in tutti i modi, il calcio di rigore é evidente, c'è un leggero appoggio di Rensch, ma è minimo. Ottima la lavorazione al Var". sottolinea Dino Tommasi, durante la trasmissione Open Var su Dazn, in merito all'intervento in cui è stato assegnato un calcio di rigore in pieno recupero alla Roma nel match contro il Parma dopo una revisione da parte della sala Var, dove erano presenti Mazzoleni e Paganessi: "L'attaccante è davanti, si trattengono tutti e due ma gli passa davanti. Ti consiglio una OFR per un possibile rigore". A quel punto Chiffi va al monitor e cambia la decisione di campo (aveva dato fallo alla difesa ndr) e assegna il rigore ai giallorossi. Poi dal Var: "Il numero 27 del Parma è già ammonito", ha ricordato lo stesso Mazzoleni al direttore di gara.
Valenti-Mancini, l'altro episodio del Tardini
Sempre al Tardini c'è un secondo episodio valutato a Open Var ed è quello avvenuto nel primo tempo con il contatto tra Valenti e Mancini nell'area di rigore del Parma. Nell'azione il difensore gialloblù calcia il pallone e la gamba del giallorosso, Chiffi lascia proseguire e anche dalla Sala Var avallano la decisione di campo, rivedendo più immagini al replay: "La gamba del difensore della Roma è sopra, il difensore è sotto e la colpisce. Prende anche il pallone? Prende la gamba e poi... No, il pallone non lo prende. Vediamo un'altra angolazione... Prende anche il pallone comunque. Check completato" si sente dalla Sala Var nel dialogo tra Mazzoleni e Paganessi. Anche Tommasi è dello stesso avviso: "Si tratta di un'ottima lettura di campo di Chiffi in questo caso e lo vede anche in live. Molto buona anche il check al Var che girano le camere e le ultime due evidenziano in maniera palese l'intervento del difenosre sul pallone confermando la decisione di campo. Intervento rischioso ma regolare".
Nkunku-De Roon: "Rigore da confermare"
Si è parlato anche dell'episodio successo nel corso del secondo tempo nella sfida tra Milan e Atalanta assegnato da Zufferli: "Nkunku va verso la porta, De Roon lo sgambetta, è assolutamente calcio di rigore. Il centrocampista dell'Atalanta va nella direzione di corsa dell'attaccante avversario, calcio di rigore da confermare senza sé e senza ma". Questo ha dichiarato il designatore della Can, Dino Tommasi, durante la trasmissione Open Var su Dazn.
A Lecce, più che il campo, a prendersi la scena sono ancora una volta VAR e polemiche. In Lecce-Juventus l’arbitro Colombo, richiamato due volte al monitor da Mariani, ha annullato altrettanti gol ai bianconeri tra dubbi e proteste. Decisioni che hanno acceso immediatamente il dibattito, soprattutto sul secondo episodio, relativo alla posizione di Vlahovic nell’azione poi conclusa da Kalulu. Un fuorigioco millimetrico, quasi invisibile a occhio nudo, deciso da pochi centimetri e da un frame scelto al monitor. Il calcio moderno si aggrappa sempre più alla tecnologia, ma resta il tema dell’affidabilità di strumenti che possono avere margini d’errore significativi. A Open Var viene fatta rivedere tutta la sequenza con il commento di Tommasi, compresi anche gli episodi in Parma-Roma e Milan-Atalanta.
Lecce-Juve e il gol annullato a Kalulu
L'episodio a esser stato valutato di Lecce-Juve è quello relativo al gol annullato a Kalulu per il fuorigioco di Vlahovic. "Possibile fuorigioco" si sente dalla Sala Var che poi, appena il difensore bianconero segna il 2-0, aggiunge: "Adesso vediamo tutto". E da qui poi nasce il colloquio a Lissone tra i due arbitri davanti ai replay, a partire dal lancio verso Vlahovic di Koopmeiners: "Qui non ho bandiere" dice Mazzoleni. "Non hai bandiere qui?" chiede in un tono perplesso Mariani. A quel punto il collega dice: "Vediamo a chi va il pallone e nel caso te la metto. Se vuoi te la metto...". A quel punto viene messa la riga blu sulla linea del difensore, messo il 9 all'attaccante (Vlahovic ndr) e fissato il punto di partenza del calcio di Koopmeiners. Qui Mazzoleni sottolinea: "Il sistema me lo dà offside".
E Mariani aggiunge: "Ok, vediamo se va a impattare". Il replay viene mandato avanti per capire la posizione di Vlahovic: "Qua vanno a contatto, vero? Manda avanti. Ora torna indietro: qua sicuramente c'è un impatto, dobbiamo mettere bene la linea e semmai glielo devo far controllare". Poi la comunicazione al direttore di gara Colombo: "Dovrei avere Vlahovic in fuorigioco, è un impatto però te lo faccio vedere". "Rimettimi bene il punto di rilascio del sistema - dice Mariani a Mazzoleni che a sua volta risponde: "Controllo gli scheletri, offside per il sistema". A quel punto l'arbitro va al monitor per OFR: "Sì lo tocca anche. Ok Mauri, quindi impatta...". Mariani conferma: "Sì, sono d'accordo con te". Colombo torna verso il campo e dà l'annuncio dell'annullamento della rete.
Tommasi: "Situazione di difficile lettura per l'assistente"
Tommasi analizza la ricostruzione sul fuorigioco millimetrico: "C'è una situazione di difficilissima lettura da parte dell'assistente Imperiale e impossibile da cogliere live ed è ottima la lavorazione della Sala Var di Mariani e Mazzoleni. Vanno a controllare il sistema di rilascio, girano la camera, incrociano i dati e il software del SAUT e, a quel punto, stabilità l'effettiva posizione di fuorigioco, essendo una situazione di impatto si richiama l'arbitro all'OFR. In questo caso l'impatto è evidente, addirittura c'è un contatto fisico quindi non c'è la piena libertà di giocare il pallone per il difendente e diventa punibile. Un caso in cui non si interviene con overrule ma ofr perché l'impatto viene valutato dall'arbitro. Colombo va al monitor, vede l'azione e si rende conto del contatto".