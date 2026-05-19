Caos Comolli, Spalletti non ci sta più: Juve allo strappo. I retroscena della crisi

TORINO - Il tappo è saltato e adesso si salvi chi può. È tutto nelle mani di John Elkann, che da qui al fischio finale del derby dovrà trovare il tempo per immaginare la Juve del futuro senza gli introiti della Champions League. Il nodo principale è venuto al pettine: il rapporto tra Damien Comolli e Luciano Spalletti. Non acceso e nemmeno caratterizzato da alti e bassi: semplicemente inesistente. Si riparte dalla cronaca di ieri, dopo il silenzio societario assordante di domenica: alla Continassa ha parlato Damien Comolli insieme a Marco Ottolini e François Modesto. Un discorso alla squadra duro, da dirigente d’azienda più che da uomo di calcio: non è mancata l’espressione del disappunto per la prestazione coi viola, ma l’invito è stato quello di ricompattarsi per il Toro. Niente è perduto, agli occhi del manager francese. Quando, in realtà, quasi tutto è perduto. Nel momento clou il castello è crollato. Spalletti si è preso tutte le responsabilità. Ma dietro la frase «parlerò con Elkann» si nasconde un insieme di dissapori.