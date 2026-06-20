Yildiz, dalla Fiorentina al Paraguay: doppia delusione shock. Ripartire dalla Juve per tornare a volare

L'immagine ad accompagnare Yildiz in questo ultime mese è quella di lui assorto nei suoi pensieri in un mix di lacrime e amarezza per due grandi obiettivi sfumati. Se il passaggio dei gironi ai Mondiali poteva essere alla portata, lo stesso si può dire della Champions League . La Juve non è riuscita a qualificarsi per la competizione europea dilapidando un vantaggio importante e soprattutto gettando al vento un paio di occasioni sulla carta favorite, entrambe in casa con Verona e Fiorentina. E proprio contro i viola, al fischio finale, l'immagine che ha fatto il giro dei social è la stessa vista post Paraguay . Due situazioni simili in un contesto diverso ma che raccontano bene il momento del 10 bianconero.

Gli occhi del Real e la volontà Juve

La mancata Champions ha aperto scenari inevitabili per Yildiz, anche in ottica mercato. Non è certo una sorpresa l'interesse del Real Madrid nei suoi confronti. I blancos seguono da sempre i migliori giovani d'Europa e il 10 Juve rientra proprio in questo ambito, poi ci sarebbe quel Guler compagno di nazionale e amico. Potrebbe materializzarsi qualche interesse dalla Premier, Arsenal su tutti, ma al momento la testa di Kenan è tutta sul Mondiale e, a ruota, sulla Juventus. Ma, tuttavia, è considerato un elemento imprescindibile e il club continua a ritenerlo centrale per il progetto tecnico dei prossimi anni. Per questo la Juventus mantiene una posizione ferma sulla sua permanenza, sostenuta sia dalla volontà del giocatore di restare a Torino e lasciare un segno importante nella storia bianconera, sia dal rinnovo di contratto firmato a febbraio fino al 2030, che lo ha reso il giocatore con l'ingaggio più alto della squadra. Una sorta di giù le mani da Yildiz, qualora fosse necessario ribadirlo.