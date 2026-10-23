Una squadra nel panico

Ci sono sicuramente dei limiti tecnici. E in modo altrettanto lampante stanno emergendo degli equivoci tattici. Tuttavia, il primo enorme problema che deve risolvere questa Juve, se non vuole naufragare clamorosamente anche in questa stagione, è il panico che intrappola la squadra di fronte alla prima difficoltà. La paura che congela i pensieri e rallenta i muscoli, generando confusione, propensione all’errore e mancanza di equilibrio. Ieri la partita si era messa bene dopo cinque minuti: il gol di Celik, nato da un’imbucata meravigliosa di Woltemade, sembrava aver dato convinzione e consapevolezza nel gruppo. E, invece… E invece al pareggio del Rennes la paura ha iniziato a serpeggiare ovunque fra le fila dei bianconeri: ogni pallone diventava incandescente, ogni azione avversaria alzava i battiti cardiaci dei tifosi. Questa è una squadra che deve sedersi sul lettino dello psicanalista, perché spesso quel panico è completamente ingiustificato e, anzi, nel primo tempo, la Juve era parsa nel pieno controllo della partita, sbloccata dopo cinque minuti. Poi… la Juve si è complicata la vita da sola, come spesso accade, perché nel frattempo era scattato il panico, di cui il Rennes ha goduto, approfittando anche del regalo di Cambiaso e Gatti in occasione del primo gol e dell’allucinazione di Douglas credutosi portiere in occasione del fallo di mano che ha causato il rigore.