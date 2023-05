Diretta Juve, processo Prisma sulle plusvalenze: si riparte

TORINO - Sono giorni caldi per il futuro della Juventus e dei suoi ormai ex dirigenti. Contemporaneamente alla giustizia sportiva, infatti, riparte anche quella ordinaria. A un mese e mezzo dalla prima udienza, nuovo appuntamento stamane davanti al Gup Marco Picco, nell’aula bunker del Tribunale di Torino, per riprendere il processo sui conti della Juventus che vede come imputati, oltre al club, 12 ex dirigenti e amministratori (tra cui Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici). Da un lato i legali bianconeri, dall’altro i pm Marco Gianoglio e Mario Bendoni. Una cinquantina di piccoli azionisti, che vogliono costituirsi parte civile, hanno chiesto la citazione per responsabilità civile della Juventus e della Ernst & Young, società di revisione che ha certificato i tre bilanci sotto accusa (dal 2018 al 2021), per chiedere eventualmente i danni. Toccherà ora al Gup stabilire chi ha diritto di cittadinanza e quindi potrà ottenere un risarcimento in caso di rinvio a giudizio e condanna degli imputati. C'è poi il tema legato alla territorialità e dunque alla richiesta di spostare il processo da Torino a Milano, sede della Borsa di Piazza Affari, dove è quotata la società bianconera, o Roma, dove si trova la Computershare, la società su cui la Juventus dirotta i comunicati destinati al mercato borsistico. In virtù della Riforma Cartabia, il Gup potrebbe anche "passare la palla" alla Corte di Cassazione. In quel caso i tempi potrebbero allungarsi.