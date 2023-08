Juventus, Orsolini e Lukaku: una questione di punti di vista

È sempre una questione di punti di vista. Da Lukaku a Orsolini. Prendi il secondo o, meglio, prendi la carta Orsolini che per i pm di Torino è una delle prove per dimostrare il reato di falso in bilancio della Juventus e dei suoi dirigenti, mentre per i pm di Bologna è un documento irrilevante sotto ogni profilo, "insussistente per ritenere la condotta penalmente rilevante, tantomeno inquadrata nel paradigma del falso in bilancio".