Milan, Okafor ko! Infortunio in nazionale, Pioli in emergenza totale

Piove sul bagnato in casa Milan . In vista della sfida contro la Fiorentina in programma sabato alle 20.45 al Meazza, Stefano Pioli perde anche Okafor . Il tecnico rossonero, che deve anche fare i conti con l'infortunio di Rafael Leao e la squalifica per due giornate rimediata da Giroud contro il Lecce, ha dunque a disposizione una sola vera prima punta: Luka Jovic . Dovrebbe dunque essere proprio il serbo a scendere in campo contro la sua ex squadra, mentre dovrebbe essere convocato anche il giovane Camarda di cui si parla molto bene . Il classe '97 cerca il riscatto dopo un avvio di stagione piuttosto deludente.

Adams, assalto Milan: si cerca una alternativa a Giroud

Okafor, la nota del Milan e i tempi di recupero: ecco quali gare salterà

Sul comunicato diramato dal club rossonero si legge: "Okafor, nella terza partita giocata con la sua Nazionale contro la Romania, ha riportato un infortunio alla coscia. Gli esami strumentali effettuati ieri al rientro hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale destro. Il giocatore verrà rivalutato con nuovi accertamenti tra una settimana". Lo svizzero dovrebbe restare ai box per circa 20 giorni saltando dunque la sfida di Champions League di martedì contro il Borussia Dortmund e le altre due di campionato contro Frosinone (2 dicembre) e Atalanta (9 dicembre). Se non ci saranno ulteriori problemi, potrebbe dunque rientrare per la decisiva gara di Champions League del 13 dicembre in casa del Newcastle. In 13 presenze totali tra Serie A (11) e Champions League (2), l'ex Salisburgo ha messo a referto due reti in campionato contro Cagliari e Lazio nel giro di tre giorni, 27 e 30 settembre. Nonostante non abbia più segnato, però, quando è stato chiamato in causa da Stefano Pioli ha sempre fatto bene.

Milan, Chukwueze-Pulisic: Pioli mette nuove ali