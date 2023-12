Chukwueze-Jovic, segnali importanti: c’è vita dal mercato (oltre Pulisic)

MILANO - C’è vita oltre Christian Pulisic in zona realizzativa e non solo. Il mercato estivo, per il Milan, sta iniziando a dare il suo contributo in maniera importante nell’economia stagione dei rossoneri. Anche a St. James’ Park, nella vittoria per 2-1 del Milan sul campo del Newcastle, il timbro è arrivato da chi si è messo la maglia milanista nel corso dell’ultima sessione dei trasferimenti. Il gol del pareggio lo ha segnato Pulisic, che è salito a quota sei gol in stagione (cinque dei quali in Champions League), ma l’americano ha già dato dimostrazione di continuità. Chi era chiamato a dare segnali importanti erano sicuramente Samuel Chukwueze e Luka Jovic. L’esterno nigeriano, buttato nella mischia al minuto numero 83’ e in gol dopo 68 secondi dal suo ingresso, nelle ultime due partite europee ha trovato il gol mentre in campionato sta ancora faticando a essere incisivo, ma tutti sono convinti che preso potrà essere impattante anche in Serie A. Magari a partire già da domenica alle 12.30, contro il Monza, dove lui e Jovic si candidano a una maglia da titolare per far rifiatare Olivier Giroud e lo stesso Christian Pulisic. Jovic, nelle ultime apparizioni, ha dato importanti segnali di come si stia integrando e si senta meglio fisicamente. In campionato ha segnato due gol, fornito un assist e contribuito al rigore che ha permesso a Theo Hernandez di decidere la partita contro la Fiorentina mentre due sere fa è entrato bene in campo e ha cucito l’azione del gol vittoria di Chukwueze, ma anche messo in porta Rafa Leao, con il portoghese che ha visto sbattere contro il palo il suo tiro.