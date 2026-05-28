Rivoluzione Milan, tutti i nomi da Iraola a Glasner: rispunta anche Rangnick!

E così possono tornare in gioco altri tecnici come Xavi (compagno di Ibra al Barça), Glasner (libero da oggi dopo l'esperienza proprio al Palace) o Thiago Motta che aspetta l’occasione di tornare in pista dopo l’addio dalla Juve. O chissà, magari uno come Edi Hutter , ex allenatore fra le altre del Monaco, ma soprattutto allievo di Ralf Rangnick . L'attuale ct dell'Austria, infatti, martedì ha incontrato a Vienna proprio Cardinale e Ibrahimovic, non tanto per un ruolo da allenatore, quanto da direttore dell'area tecnica (più che vero e proprio ds). Il tedesco, 67 anni, non ha chiuso le porte. Anzi, ieri durante un evento della sua fondazione ha risposto così a una domanda sul Milan: «Probabilmente tutti si sono accorti che lo scorso fine settimana è successo qualcosa di straordinario al Milan. L'unico referente per me in merito alle questioni contrattuali è e rimane la federazione austriaca». Di fatto non ha smentito l’interessamento rossonero nei suoi confronti. Però Rangnick almeno fino al 29 giugno sarà impegnato con l'Austria e difficilmente potrà lavorare per costruire "l'area tecnica" del Milan. Però potrebbe indicare un allenatore e forse un ds dove i rossoneri stanno valutando, fra gli altri, Congerton (Al-Ahli), Planes (Al-Ittihad), Bezhani (Tolosa) e Paratici (Fiorentina). Difficile arrivare a Begiristain, ex Barcellona e City. Mentre per la posizione di ad resta in pole Ian Ayre, ceo del Nashville Soccer Club; fra i candidati pure Massimo Ferrari, ex membro del cda rossonero e in uscita da Webuild.

C'era una volta il Milan

Si torna sempre lì, perché l’esempio è calzante e l’esperienza - escludendo gli ultimi anni... - assolutamente vincente: Silvio Berlusconi, Adriano Galliani, Ariedo Braida e un allenatore, che si trattasse di Arrigo Sacchi, Fabio Capello, Alberto Zaccheroni, Carlo Ancelotti e perfino Massimiliano Allegri. La catena di comando del Milan era chiara e da quel monolite sono arrivati i trionfi più grandi della storia recente del club rossonero. Oggi Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic - con l’ausilio di Massimo Calvelli - stanno cercando disperatamente un allenatore, con la speranza che Andoni Iraola li scelga, preferendo il Milan al Crystal Palace o un'altra squadra. E se il basco dirà di no, si andrà su un allenatore diverso. Il problema è che Cardinale, Ibrahimovic e Calvelli non sono formalmente presidente, amministratore delegato e direttore sportivo del Milan come lo erano Berlusconi, Galliani e Braida. Sono rispettivamente proprietario, senior advisor di RedBird (qualunque cosa voglia dire) e Ceo International di RedBird Development Group, oltreché membro del cda del Milan. Insomma, qualora oggi, domani o lunedì il club rossonero avesse il sì di un allenatore, costui potrebbe ritrovarsi nella curiosa posizione di non avere ancora un ad o un ds che lo accolga a Casa Milan, Milanello o in un albergo di Milano. In tal senso è curioso - e pure desolante - notare come sul sito ufficiale del Milan nonostante il terremoto di lunedì, sia sempre presente la sezione organigramma, ma sia composta da sole cinque figure: il presidente Paolo Scaroni, il vice-presidente onorario Franco Baresi e i dirigenti Stefano Cocirio (direttore finanziario), Maikel Oettle (direttore dell'area commerciale) e Francesca Montini (fra le varie aree, pure quella della comunicazione).