Inter-Napoli, Spalletti e il piano San Siro

Il Napoli, capolista incontrastata in Serie A, si avvicina alla ripresa del campionato di mercoledì 4 gennaio quando dovrà far visita all'Inter di Inzaghi (che nell'ultima amichevole ha vinto in casa del Sassuolo) a San Siro. La squadra di Spalletti, che nell'ultimo turno prima della sosta per i Mondiali ha vinto per 3-2 contro l'Udinese, ha perso le ultime due amichevoli giocate contro Villarreal (2-3) e Lille (1-4).