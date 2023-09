De Laurentiis, il tweet sul Napoli e quel precedente che fa tremare Garcia

Un messaggio simile, il presidente del Napoli, lo scrisse sempre su Twitter nel 2019 quando alla guida del Napoli ci fu Carletto Ancelotti. Due settimane dopo quel tweet, il tecnico oggi al Real Madrid fu esonerato per far spazio a Gennaro Gattuso, nonostante la qualificazione agli ottavi di Champions League ottenuta sul campo del Liverpool.

Il precedente con Ancelotti

Quel che colpisce è la somiglianza dei due tweet che, nel primo caso, anticiparono l'allontanamento di Ancelotti. Subito dopo la qualificazione agli ottavi di Champions, il presidente scrisse: "Con Ancelotti e con questa squadra due vittorie e un pareggio contro un Liverpool stracampione. Contro chi gufa addossando il non rendimento a rinnovi non effettuati, questa partita è la risposta definitiva. Bravo l’allenatore e bravi i nostri calciatori (continua). Adesso tutti a testa bassa a lavorare duro e a considerare le prossime partite come se tutte fossero contro il Liverpool. Non dobbiamo oggi parlare di misure societarie con i giocatori. Queste vicende le risolveremo tra noi senza pressioni o condizionamenti esterni".