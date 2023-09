Buongiorno punta l’Inter. Juve-Torino, Sazonov in campo: il derby è tuo

TORINO - Come volevasi dimostrare, purtroppo. Buongiorno out fino alla sosta, niente Verona e soprattutto niente derby. Per le pratiche da svolgere lunedì prossimo contro i gialloblù e sabato 7 all’Allianz Stadium chiedere al georgiano Sazonov, please. E che il cielo ci aiuti, mormorano già i tifosi granata. Che aiuti anche Schuurs e Rodriguez, a ben vedere. Perché in difesa la situazione è davvero emergenziale, ormai. Tra i lungodegenti Zima e Djidji e ora il ko di Buongiorno, in panca la prima riserva nelle gerarchie è diventata N’Guessan, 20 anni, ex Primavera, zero presenze in prima squadra. Che il cielo aiuti tutti, sì: anche il baby, se mai dovesse essere impiegato. Se lo dicono anche nel Toro, e non solo i tifosi, pensando alle due partite che verranno: con antenne speciali drizzate già verso Vlahovic e compagnia, per forza di cose.