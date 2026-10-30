Cacciamani ko alla spalla. Sfida Patterson-Aboukhlal
Era rimasto a terra un paio di minuti, poco prima della mezz’ora del primo tempo, dopo un contrasto con Nico Paz, nel corso di Torino-Como. Nulla di preoccupante, almeno così era sembrato ad Alessio Cacciamani, poi sostituito nella ripresa. Invece quella che sembrava solo una botta alla spalla sinistra si è rivelata più seria del previsto, tanto che ieri, alla ripresa degli allenamenti, l’esterno non ha lavorato con la squadra. Sublussazione: questo il problema che ha impedito al calciatore di partecipare regolarmente alla seduta con i compagni, sotto gli occhi di Cairo. Il giocatore ha svolto solo terapie ed è il motivo per cui la sua presenza a Frosinone è a fortissimo rischio. Con ancora solo due allenamenti prima della partenza della squadra per la trasferta, la sua convocazione è in dubbio. Abate, nel frattempo, ha già pensato alle contromisure. Considerato che l’altro potenziale titolare su quella fascia, Fortini, è ancora out per pubalgia (il giocatore è fermo dalla sosta), l’allenatore potrà contare su uno tra il terzino Patterson e l’esterno più offensivo Aboukhlal. Pur avendo caratteristiche tecnico-tattiche differenti, i due sono i naturali sostituti di Cacciamani e sono loro che avranno poco più di 48 ore per convincere Abate.
Torino, Patterson candidato alla sostituzione di Cacciamani: le ultime sulla fascia
Al di là della sfortunata autorete contro il Monza, in pieno recupero, lo scozzese contro il Como ha dimostrato personalità e voglia di mettersi in mostra. E all’indomani della sfida ha espresso tutto il proprio rammarico sui social: «Finale di partita deludente, ma stiamo costruendo qualcosa. Applausi ai tifosi». Un messaggio in cui è evidente la voglia dell’esterno di lottare con un gruppo del quale si sente parte. In carriera Patterson ha giocato sia a destra che a sinistra, anche se nelle coppie di esterni lo scozzese è, nella testa di Abate, l’alternativa a Belghali. L’allenatore lo ha impiegato su entrambe le fasce nelle ultime due partite, compresa quella di martedì, quando il giocatore ha sostituito proprio Cacciamani, giocando quasi tutto il secondo tempo.
Torino, Aboukhlal si candida per una maglia da titolare: le scelte di Abate
Non è però l’unico candidato a una maglia dal primo minuto perché anche Aboukhlal se la gioca. Per lui Abate ha speso parole d’elogio, sottolineando tutta la sua professionalità, pur in un contesto del quale l’ex Tolosa sembrava dovesse uscire, questa estate. «Poteva anche andare via ma è rimasto, ha lavorato con umiltà, si è allenato bene nelle tre settimane della sosta». Quanto al suo impiego nel 3-5-2, il tecnico ha spiegato: «Io lo vedo come quarto di centrocampo a sinistra, ma si sta adattando anche a fare il quinto». Insomma, Aboukhlal ha saputo cogliere l’occasione e mettersi nuovamente in gioco: a Frosinone, dal 1’ o a gara in corso, sarà molto probabilmente della partita. Non ci saranno invece, oltre al già citato Fortini, Mandragora (nuove valutazioni nella prossima settimana) e Rodriguez, ancora ai box.
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