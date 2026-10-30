Cacciamani ko alla spalla. Sfida Patterson-Aboukhlal  

Era rimasto a terra un paio di minuti, poco prima della mezz’ora del primo tempo, dopo un contrasto con Nico Paz, nel corso di Torino-Como. Nulla di preoccupante, almeno così era sembrato ad Alessio Cacciamani, poi sostituito nella ripresa. Invece quella che sembrava solo una botta alla spalla sinistra si è rivelata più seria del previsto, tanto che ieri, alla ripresa degli allenamenti, l’esterno non ha lavorato con la squadra. Sublussazione: questo il problema che ha impedito al calciatore di partecipare regolarmente alla seduta con i compagni, sotto gli occhi di Cairo. Il giocatore ha svolto solo terapie ed è il motivo per cui la sua presenza a Frosinone è a fortissimo rischio. Con ancora solo due allenamenti prima della partenza della squadra per la trasferta, la sua convocazione è in dubbio. Abate, nel frattempo, ha già pensato alle contromisure. Considerato che l’altro potenziale titolare su quella fascia, Fortini, è ancora out per pubalgia (il giocatore è fermo dalla sosta), l’allenatore potrà contare su uno tra il terzino Patterson e l’esterno più offensivo Aboukhlal. Pur avendo caratteristiche tecnico-tattiche differenti, i due sono i naturali sostituti di Cacciamani e sono loro che avranno poco più di 48 ore per convincere Abate.

Torino, Patterson candidato alla sostituzione di Cacciamani: le ultime sulla fascia Al di là della sfortunata autorete contro il Monza, in pieno recupero, lo scozzese contro il Como ha dimostrato personalità e voglia di mettersi in mostra. E all’indomani della sfida ha espresso tutto il proprio rammarico sui social: «Finale di partita deludente, ma stiamo costruendo qualcosa. Applausi ai tifosi». Un messaggio in cui è evidente la voglia dell’esterno di lottare con un gruppo del quale si sente parte. In carriera Patterson ha giocato sia a destra che a sinistra, anche se nelle coppie di esterni lo scozzese è, nella testa di Abate, l’alternativa a Belghali. L’allenatore lo ha impiegato su entrambe le fasce nelle ultime due partite, compresa quella di martedì, quando il giocatore ha sostituito proprio Cacciamani, giocando quasi tutto il secondo tempo.