Gaetano show: la Cremonese è prima. Lecce ko, Pordenone in C

La Cremonese batte 3-1 il Cosenza e supera il Lecce al comando della classifica di serie B : nella 35ª giornata del campionato cadetto la squadra di Pecchia ringrazia la doppietta di Gaetano e vola a 66 punti, uno in più della squadra di Baroni che perde 1-0 in trasferta contro la Reggina . Successo importante del Benevento che trascinato da Moncini e Farias vince 4-1 col Pordenone , va a -3 dal primo posto (e a -2 dal salentini) e condanna i friulani alla retrocessione aritmetica in serie C . Esordisce con un ko invece il tecnico Baldini sulla panchina del Vicenza : i veneti cedono il passo al Perugia che vincono 2-1 al Menti. Giuseppe Rossi beffa invece il Crotone : i calabresi vengono raggiunti nel finale dal gol dell'ex Fiorentina che regala l'1-1 alla Spal e dà un grosso colpo alle speranze salvezza dei rossoblù, a cui servirebbe un vero e proprio miracolo per evitare la retrocessione diretta.

Cremonese in vetta: 3-1 al Cosenza, Gaetano show

La Cremonese batte 3-1 in rimonta il Cosenza e si prende la vetta della classifica di serie B: i calabresi fanno però tremare i grigiorossi e al 2' vanno in vantaggio con Larrivey, che approfitta di una mischia in area, vince un rimpallo con un non irreprensibile Carnesecchi in uscita e firma l'1-0 per i calabresi. Lo Zini però esplode al 16', con Gaetano che firma l'1-1 sfruttando al meglio l'assist di Zannimacchia e la poca reattività di Matosevic che vede il pallone passargli sotto le gambe. Il talento in prestito dal Napoli al 33' ribalta la partita con un gol splendido: il n. 70 si allarga sulla sinistra, effettua due doppi passi che mandano al bar la difesa calabrese e scaglia un preciso destro rasoterra sul secondo palo che non lascia scampo a Matosevic. Al 45' i lombardi mettono una seria ipoteca sul match: su cross di Fagioli è Vaisanen di testa a sorprendere il suo portiere e siglare l'autogol che porta Pecchia sul 3-1. Nel secondo tempo i calabresi non trovano la forza di tornare in partita, con Carnesecchi che resta inoperoso per tutti i 45': i grigiorossi possono festeggiare il primo posto in graduatoria.

Cremonese-Cosenza 3-1, tabellino e statistiche

Lecce ko con la Reggina: Baroni scivola al 2° posto

Baroni torna da ex a Reggio Calabria e subisce il quarto ko del campionato: la Reggina vince 1-0 e il Lecce perde la vetta della classifica: a fare la partita nei primi 20' sono gli amaranto, che fanno un buon possesso palla e provano ad imbeccare Rivas ma senza rendersi mai pericolosi dalla parte di Gabriel. Al 22' Coda prova l'eurogol da 30 metri ma il suo tentativo di superare Turati fuori dai pali termina fuori. Trema la porta dei salentini al 29', quando lo stesso Coda colpisce di testa un auto-palo nel tentativo di respingere un cross di Di Chiara. Nel recupero del primo tempo, la Reggina passa in vantaggio: Kupisz va via in area, tira di destro e Gabriel respinge debolmente. E' Folorunsho il più lesto ad arrivare sul pallone e in spaccata firma l'1-0 per la squadra di Stellone. Al rientro in campo il Lecce va subito vicino al pari: solo la traversa ferma il tentativo di Strefezza con un destro potente in area. E' solo un lampo però dei salentini, che nonostante l'ingresso in campo di Asencio per Di Mariano e i tentativi di Coda non riescono ad impensierire mai seriamente Turati, con la Reggina che torna al successo dopo due ko e sale al 12° posto con 47 punti.

Reggina-Lecce 1-0, tabellino e statistiche

Rossi entra e salva la Spal: 1-1 col Crotone

Primo tempo a senso unico al Mazza, col Crotone che trova immediatamente il vantaggio: è Schnegg a portare avanti la squadra di Modesto al 7' finalizzando al meglio un cross sul secondo palo di Marras. I rossoblù tengono le redini del gioco e sfiorano due volte il raddoppio con Kargbo: l'attaccante della Sierra Leone prima spreca in contropiede tirando fuori di poco, e successivamente si vede parare il suo preciso piatto destro da Thiam che devia sul palo la sua conclusione. Il pubblico di casa sottolinea coi fischi la prova opaca della Spal, la cui unica risposta al vantaggio pitagorico è in una conclusione di Colombo respinta senza particolari problemi da Festa. Nel secondo tempo i padroni di casa sembrano entrare in campo con un piglio diverso, con Pinato che per due volte mette i brividi alla porta rossoblù. Maric sfiora il raddoppio per i calabresi al 53', Melchiorri risponde con un sinistro al volo parato in tuffo. Al 72' Venturato gioca la carta Giuseppe Rossi, e tre minuti dopo l'ex Villarreal va vicinissimo all'1-1 con un sinistro al volo che va fuori di poco. L'appuntamento col gol di Pepito è solo rimandato: all'86' infatti è lui a regalare il pareggio a Venturato: stop di petto in area sul cross di Melchiorri e sinistro morbido sul palo lontano che beffa l'incolpevole Festa.

Spal-Crotone 1-1, tabellino e statistiche

Vicenza, esordio negativo per Baldini: il Perugia vince 2-1

Baldini esordisce con una sconfitta casalinga sulla panchina del Vicenza, che vede diminuire sensibilmente le speranze playout perdendo 2-1 in casa contro il Perugia : i biancorossi vanno in vantaggio imediatamente, con Zonta che pesca libero in area l'accorrente Dalmonte che batte Chichizola con un piatto destro da pochi passi. Al 18' però un colpo di testa di Curado su calcio d'angolo di Burrai regala il pari al Perugia. Ayroldi al 37' annulla il gol del vantaggio del Perugia per un fallo di De Luca su Contini, ma al 56' gli umbri passano: è Segre a beffare di testa Contini su assist di Matos e a regalare il successo esterno agli umbri, che salgono a quota 52 punti e credono ancora ad un posto ai playoff. I veneti invece, terz'ultimi in classifica, sono condannati a giocarsi le tre restanti partite col coltello fra i denti per sperare di raggiungere i playout, che distano ancora tre punti.

Vicenza-Perugia 1-2, tabellino e statistiche

Pordenone in C, Benevento a -3 dalla vetta

Il Benevento si ridesta dopo il ko contro il Cosenza e batte 4-1 in trasferta il Pordenone, condannando aritmeticamente la squadra friulana alla matematica retrocessione in serie C. La squadra di Caserta va in vantaggio con Moncini, che al 2' sfrutta al meglio l'assist di Farias e batte Bindi. Pochi minuti dopo è Letizia ad andare vicino al raddoppio, che arriva al 17': è ancora Moncini a firmare il 2-0 con una bella girata in area. I campani sfiorano il tris prima al 25' con un gran sinistro di Tello che finisce fuori di poco, e poi con Acampora sul cui tentativo è bravo Bindi. Il terzo gol dei campani arriva al 67', con Farias che mette in ghiaccio la partita. Al 72' il brasiliano ex Cagliari firma anche lui la sua doppietta personale con un piatto destro che sancisce il 4-0 definitivo. Un successo che permette alle Streghe di salire a quota 63 punti, a meno 3 dalla vetta e a -2 dal secondo posto del Lecce.

Pordenone-Benevento 1-4, tabellino e statistiche