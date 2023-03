F1, la Ferrari cerca ingegneri su LinkedIn. Leclerc, Gedda è già in salita

TORINO - La seconda tappa del Mondiale di Formula 1, domenica a Gedda, potrebbe rivelarsi in salita per la Ferrari. O meglio: più in salita di quanto sarebbe lecito attendersi alla luce dello strapotere mostrato dalla Red Bull nella gara inaugurale in Bahrain. Come si ricorderà, a Sakhir la Scuderia era stata costretta sostituire in via precauzionale sia la batteria del sistema ibrido sia la centralina elettronica sull’auto di Leclerc prima del via del GP. Nonostante questo, l’auto del monegasco si è fermata lungo la pista, collezionando così il primo ritiro della stagione. Si temeva una rottura del motore termico (ma è ormai chiaro che non è stata quella la causa del ko), poi quella del turbo (anche questa esclusa), dunque gli sguardi dei tecnici si sono rivolti all’impianto elettrico. E sembra che a cedere sia stato un semplice cablaggio (non per imperizia del montaggio) forse un po’ debole alla luce delle sollecitazioni. È costato caro (un ritiro) ma lo si può sistemare per le prossime gare. L’incognita riguarda invece centralina e batteria.