Bari: che festa per l' S3 !

BARI- Bari ha accolto il Volley S3 trasformando Piazza del Ferrarese in un grande villaggio della pallavolo. Una giornata di sport, gioco e condivisione che ha visto protagonisti bambini, studenti, giovani atleti e società del territorio, protagonisti nel cuore della città di una nuova tappa del Tour della Schiacciata 2026 della Federazione Italiana Pallavolo. Sono stati circa duemila i giovani che, nel corso della giornata, hanno preso parte alle attività, alternandosi sui campi e vivendo la pallavolo attraverso una formula semplice e immediata: le reti abbassate e il gioco al centro dell’esperienza. Un modo per conoscere e sperimentare il volley divertendosi, ma anche per scoprire valori come il rispetto, la collaborazione, la partecipazione e lo spirito di squadra.

Fin dalle prime ore della mattina i campi allestiti nella piazza si sono animati con le attività del Volley S3. A guidare i ragazzi Andrea Lucchetta, master smart coach e uno degli ideatori del progetto, e Valerio Vermiglio, campione d’Europa con la Nazionale e testimonial del Volley S3, insieme agli Smart Coach del Comitato Territoriale Fipav Bari - Foggia. Spazio anche al Sitting Volley S3, la proposta inclusiva del progetto che permette a tutti di condividere la stessa esperienza di gioco senza distinzioni, oltre alle attività di Spikeball e Sitting Spikeball. Una giornata pensata per coinvolgere tutti e confermare ancora una volta lo sport come strumento di incontro, aggregazione e inclusione.

Nel corso della mattinata sono intervenuti anche: Anna Sirressi Coordinatore Regionale di Educazione Fisica e Sportiva Usr Puglia e Marco Castellana referente Attività Motorie e Sportive dell’A.T. Bari

Nel Villaggio era presente anche uno stand del Centro Operativo per la sicurezza cibernetica Puglia, con gli agenti che sono stati impegnati in momenti di dialogo e sensibilizzazione con i ragazzi sui temi del rispetto delle regole, del bullismo e cyberbullismo, della sicurezza online.

La tappa barese ha confermato ancora una volta la filosofia che accompagna il Tour della Schiacciata: portare la pallavolo fuori dai palazzetti, nelle piazze e nei luoghi vissuti quotidianamente dalle città, per incontrare direttamente bambini e ragazzi e avvicinarli allo sport attraverso il gioco.

Dopo Catania, Napoli, Modena, Milano e Bari, il viaggio del Tour della Schiacciata 2026 prosegue verso Torino. Il prossimo appuntamento è in programma martedì 13 ottobre a Parco Dora, prima della tappa conclusiva del 23 ottobre a Roma

Le parole del sindaco di Bari Vito Leccese

«Bari è la città dell’ospitalità, dell’accoglienza e del dialogo, ma anche la città di San Nicola, il santo universale delle genti, che crea ponti e abbatte i muri, grande messaggero di pace. È una bella festa, un momento di gioia: siamo nella piazza centrale della Bari millenaria, con la disciplina sportiva più performante che abbiamo oggi, la pallavolo. Tanti ragazzi e tante ragazze che animano questa piazza. È tutto meraviglioso e per questo ringrazio la Federazione Italiana Pallavolo».

Le parole dell’ assessore allo sport del Comune di Bari Lorenzo Leonetti

«Bari ha accolto il mondo della FIPAV con grande piacere e nella nostra città è arrivata tanta energia, allegria e gioia vedere tutti questi ragazzi che potrebbero avvicinarsi a questa disciplina sportiva per noi è molto importante, perché una comunità come Bari, e come tutte le comunità italiane, può crescere e crescere meglio attraverso i valori dello sport. Speriamo che i ragazzi tornino a casa con questo bagaglio di buone speranze che li aiuti a crescere meglio e che aiuti noi a diventare una città sempre più accogliente e sempre più a misura d’uomo».

Le parole del presidente del CT FIPAV Bari-Foggia Giuseppe Petrelli

«Mi preme ringraziare la Federazione Italiana Pallavolo che ha scommesso sul nostro Comitato Territoriale e voglio ringraziare i volontari e i nostri consiglieri. La risposta avuta è il segnale del lavoro costruito in tutti questi mesi. Qualche anno fa lo avevamo ospitato a Torre Quetta e ci eravamo promessi di portarlo nel salotto della città, come lo definisce il sindaco. Ce l’abbiamo fatta. Non è stato semplice, ma i sacrifici sono ampiamente ripagati».