REGGIO CALABRIA - Una vittoria con i fiocchi per la Domotek Reggio Calabria che nell'anticipo della 7a giornata supera con un largo 3-0 (25-20, 25-22, 27-25) la quotata Union Napoli nonostante le pesanti assenze del centrale titolare Marco Bragatto e del palleggiatore titolare Davide Saitta. Tecnica, preparazione, pochissime sbavature e reazione veemente per il team di Mister Antonio Polimeni che con la forza del gruppo batte una quotatissima avversaria.

Protagonista basilare, il giovane palleggiatore Marco Favretto, fra i più convincenti della serata.

Con lui, un dirompente Klemen Sen, autore di quattro ace consecutivi che hanno esaltato tutto il pubblico presente, uno scatenato Iervolino,, De Santis come sempre, Buzzi in coppia con il dominante Luca Presta ed ovviamente il giovane opposto Boiko, rivelazione del campionato, autore di giocate da sogno e del punto della vittoria.

Mister Polimeni schiera Sen, De Santis, Boiko, Favretto, Iervolino e Presta. Napoli risponde con Barretta, Kavanna, Volpato, Luzzi, Amaddei e Bonola.

Grandissimo equilibrio fino a metà del primo parziale poi due muri su Rempel consecutivi, e poi l’attacco errato dello stesso opposto partenopeo e Reggio Calabria prende il largo. Coach Graziosi chiama time out ma il leit motiv del primo set non cambia e la Domotek con Boiko prima conquista 5 set point (24-19) e poi chiude il parziale 25-20 con un preciso tocco che supera il muro di Napoli e regala l’1-0 ai padroni di casa.

Napoli parte meglio nel secondo parziale ma l’ex Presta mura Mattei, poi il nuovo vincente di Reggio Calabria regala il primo vantaggio alla squadra di casa: 7-6. Cinque servizi vincenti di fila piegano la ricezione della formazione della Union: Klemen Sen stampa l’allungo sul 14-8. Graziosi richiama in panchina i suoi per 30 secondi. Piccolo blackout della Domotek, Barretta e compagni riportano sotto Napoli (21-19). Il muro di Presta rimanda dietro la Union (23-19). Iervolino piazza la parallela del 24-21. Ne viene annullata una ma non la seconda, si gira campo 25-22.

Nel terzo set si parte con un ace di poi ricezione errata e muro su Barretta: 5-3 e time out Union Napoli. Al rientro in campo nuovo servizio vincente di Boiko e bomba di Iervolino per il 7-3. Reazione clamorosa dei giocatori della squadra di Graziosi: 10-12, col mani e fuori di Raffaelli. C’è poi la risposta della Domotek: controbreak col muro su Rempel e sorpasso sul 16-15. Reggio Calabria nel momento decisivo allunga (21-19), stop di Graziosi. Si va poi ai vantaggi, vince Reggio 3-0 (27-25) col muro di Napoli che tocca solamente ma la sfera schizza fuori campo e dà 3 punti ai suoi.

Il tabellino

DOMOTEK REGGIO CALABRIA – UNION NAPOLI 3-0 (25-20, 25-22, 27-25) –

DOMOTEK REGGIO CALABRIA: Favretto 3, Sen 20, Buzzi 2, Boiko 17, Iervolino 12, Presta 6, Bruno (L), De Santis (L). N.E. Asteriti, Saitta, Bragatto, Laganà, Lazzaretto, Bonanno. All. Polimeni.

UNION NAPOLI: Cavanna 2, Barretta 10, Volpato 12, Rempel 8, Raffaelli 10, Mattei 8, Agapitos 0, Luzzi (L), Mastrangelo 0, Bonola 0, Monda (L), Gavan 1. N.E. Cianciotta, Paloscia. All. Graziosi.

ARBITRI: Lentini, Mazzarà.

Durata set: 22′, 39′, 32′; tot: 93′.