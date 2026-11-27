Si parte sabato 28 novembre, alle 20.30, con uno spareggio per la classifica tra JV Gioia Del Colle e Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata, separate da un solo punto. A quota 10 nei piani alti con Reggio Calabria e Reggio Emilia, Essence Hotels Fano ospita Consoli Sferc Brescia, che è ultima a 1 punto e ancora in cerca del primo sorriso stagionale. In vetta Yuasa Battery Grottazzolina comanda con 17 punti in 6 partite e domenica alle 18.00 ospita Sviluppo Sud Palmi, che lotta nel gruppo a 7 punti in tredicesima posizione. A due lunghezze dal vertice c’è Rinascita Lagonegro, che alla stessa ora è impegnata sul campo di Belluno Volley, team a 8 punti con altre due rivali, a metà di una classifica corta dalla metà in giù, con sei squadre in un fazzoletto di due punti tra l’ottava e la tredicesima posizione. Sempre alle 18.00 da tenere d’occhio anche la sfida tra Abba Pineto e Consar Ravenna, rispettivamente a 8 e a 9 punti in classifica. Nel posticipo delle 19.00 Alva Inox Porto Viro, invischiata nel terzetto a 7 punti, ospita Conad Reggio Emilia quarta forza del torneo a quota 10 punti, a pari merito con Fano e Reggio Calabria.

TUTTE LE SFIDE

JV Gioia Del Colle - Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata

Primo confronto tra JV Gioia Del Colle e Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata, appaiate nel gruppone: la formazione pugliese è ferma a 8 punti dopo lo stop netto a Reggio Emilia, mentre Macerata è rimasta a 7, per via della sconfitta in tre set a Ravenna dopo la grande prova contro Lagonegro. Tre ex tra i pugliesi: Stefano Ferri (100ª presenza in Serie A2), Giuseppe Longo e Matteo Pedron, tutti con un passato maceratese. Felice Sette è a 11 punti dai 100 nella Regular Season 2026/27 e a 20 attacchi vincenti dai 2.000 in carriera. Tra i marchigiani Luigi Randazzo è a 13 punti dai 1.000 in A2, mentre a Marco Novello mancano 15 punti per i primi 100 stagionali.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Stefano Ferri a Macerata nel 2020/21, 2021/22, 2024/25; Giuseppe Longo a Macerata nel 2021/22; Matteo Pedron a Macerata nel 2025/26

Marco Marrone (JV Gioia Del Colle)- « Dopo una sconfitta come quella subita a Reggio Emilia, abbiamo avuto bisogno di trovare nuovi stimoli per rimetterci in campo e tornare ad allenarci. Siamo pronti ad affrontare questa sfida e sono sicuro che daremo il meglio di noi, approcciando la partita con la mentalità giusta. Questi primi mesi, così come credo sarà per tutta la stagione, rappresentano un’opportunità per cogliere qualcosa di positivo e di utile alla mia crescita. Sono felicissimo di far parte di questa squadra e di questa società, non avrei potuto desiderare di meglio. Sono molto propositivo, pronto a dare il massimo e, ogni volta che vengo chiamato in causa, cerco sempre di fare del mio meglio ».

Edoardo Marchetti (Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata)- « Sappiamo che ci aspetta una partita difficile, in un campo molto caldo e contro una squadra che in casa sa farsi valere. Dopo la sconfitta di Ravenna abbiamo tanta voglia di reagire e di tornare a fare punti anche lontano da casa. Servirà una Macerata determinata, aggressiva e soprattutto unita, capace di mantenere alta la concentrazione per tutta la partita. Dovremo partire con il giusto atteggiamento, imporre il nostro gioco e aiutarci nei momenti di difficoltà. Credo che la chiave sarà affrontare la gara con personalità, senza farci condizionare dall’ambiente, e mettere in campo tutto il lavoro che facciamo durante la settimana. Abbiamo tanta voglia di conquistare questa prima vittoria esterna e faremo di tutto per portarla a casa ».

Essence Hotels Fano - Consoli Sferc Brescia

Il calendario domenicale si apre con Essence Hotels Fano e Consoli Sferc Brescia, ultima della classe. I marchigiani, reduci dal 3-2 corsaro a Porto Viro, sono saliti a 10, mentre i Tucani non ingranano e restano a 1 punto e senza vittorie dopo la sesta sconfitta in campionato, maturata in tre set davanti ai propri tifosi contro Belluno. Nei 4 precedenti, però, il bilancio è favorevole ai lombardi, sempre vittoriosi contro Fano. Non mancano gli ex: Alessandro Tondo era a Brescia nelle ultime due stagioni, mentre tra gli ospiti Federico Compagnoni e Manuele Lucconi hanno vestito la maglia marchigiana. Tra i padroni di casa Giulio Pinali è a 7 punti dai 1.500 nelle Regular Season, mentre a Stefano Trillini mancano 16 punti. Inoltre, Denis Karyagin è a 9 attacchi vincenti dai 500 in Serie A2. Tra gli ospiti Gabriele Sanfilippo è a 4 muri dai 100 in Serie A2.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Consoli Sferc Brescia)

EX: Alessandro Tondo a Brescia Atlantide nel 2024/25, 2025/26; Federico Compagnoni a Fano nel 2024/25; Manuele Lucconi a Fano nel 2020/21

Denis Karyagin (Essence Hotels Fano)- « Loro non stanno attraversando un bel momento e si batteranno per tornare a casa con i tre punti. Per quanto ci riguarda, nonostante sia un momento non facile, siamo stati bravi a conquistare due punti a Porto Viro, un successo che fa morale. In settimana abbiamo lavorato per trovare le giuste motivazioni, fondamentali per puntare al successo pieno. Abbiamo la necessità di fare una prestazione importante, non solo per noi ma anche per i nostri tifosi ».

Manuele Lucconi (Consoli Sferc Brescia)- « Fano è un’ottima squadra. Questa settimana ci siamo allenati con molto più entusiasmo rispetto alle precedenti. Per me sarà una partita speciale, perché finalmente tornerò a giocare a casa, sul campo in cui sono cresciuto, e spero che vada tutto bene. All’interno dello spogliatoio ognuno sa su cosa deve lavorare: conosciamo i nostri limiti, sia individuali sia di squadra, e credo che ciascuno debba cercare di tirare fuori il meglio di sé per metterlo a disposizione dei compagni. Fano può contare su terminali offensivi importanti in tutti i reparti. Mi aspetto una partita in cui ci sarà da lottare e dovremo scendere in campo con questa consapevolezza» .

Belluno Volley - Rinascita Lagonegro

Sfida inedita alla VHV Arena tra due squadre con ambizioni importanti, Belluno Volley e Rinascita Lagonegro. Sensazioni positive per i beniamini di casa, che si sono portati a 8 punti grazie al 3-0 firmato a Brescia. Anche la squadra lucana, seconda forza del torneo, è tornata al successo superando in tre set Reggio Calabria tra le mura amiche. Con 15 punti in classifica, a due lunghezze dalla vetta, Lagonegro si è lasciata alle spalle la sconfitta rimediata a Macerata. L'ex di giornata è Francesco Corrado, a Lagonegro nel 2019/20. Tra i veneti Karli Allik e Nicola Iannelli sono alla 100ª presenza in carriera, con lo schiacciatore estone che cerca i 1.000 attacchi vincenti in A2. Tra i lucani Stefano Armenante è alla 100ª gara in Serie A2, mentre Gaetano Penna è a 9 attacchi vincenti dai 100 in stagione.

Enrico Basso (Belluno Volley)- « Lagonegro è una squadra che sta ottenendo risultati con costanza: nel complesso esprime una buona pallavolo. E lo confermano i punti che ha accumulato in classifica. L’ultima gara giocata a Brescia? Una delle mie migliori nel fondamentale del muro. Non solo in termini di punti, ma anche per la quantità di palloni toccati, che poi abbiamo potuto rigiocare. Spero di riuscire a proseguire su questo trend, così da costringere gli avversari a prendersi qualche rischio in più per mettere la palla a terra. In generale, invece, siamo un po’ altalenanti, dobbiamo ancora capire quando ci convenga rallentare e quando, invece, valga la pena spingere. A volte non riusciamo a portare a termine le situazioni più semplici, quando quelle stesse situazioni, anche se apparentemente banali, fanno la differenza. In particolare in A2. L’obiettivo rimane la salvezza, abbiamo le carte in regola per raggiungerlo ».

Leonardo Caletti (Rinascita Lagonegro)- « La vittoria contro Reggio Calabria ci ha restituito entusiasmo e in settimana abbiamo cercato di sfruttare questa energia per alzare ulteriormente la qualità del nostro lavoro. Abbiamo voglia di dare continuità ai risultati, ma sappiamo bene che a Belluno ci aspetta una partita tutt’altro che semplice. Affronteremo una squadra che in casa vorrà far valere le proprie qualità e che potrebbe metterci in difficoltà in diversi momenti della gara. Sarà importante non perdere lucidità quando saremo sotto pressione. Il nostro campionato passa anche dalla capacità di fare punti su campi difficili, ed è proprio su questo che vogliamo misurarci ».

Yuasa Battery Grottazzolina - Sviluppo Sud Palmi

La capolista Yuasa Battery Grottazzolina, in testa con 17 punti e reduce dalla maratona al tie-break vinta nella tana di Pineto, riceve la visita di Sviluppo Sud Palmi, che di punti ne ha dieci in meno e viene dalla sconfitta casalinga di misura contro Napoli. Il confronto è inedito e presenta due ex Yuasa: Manuele Marchiani, otto stagioni a Grottazzolina fino al 2025/26, e Andrea Canella (10 punti ai 1.000 in carriera), a Grottazzolina nel 2023/24. Nel team di casa Michele Fedrizzi cerca i 200 muri in A2, tra gli ospiti Mattia Gottardo vuole avvicinarsi al traguardo dei 500 punti nella competizione.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Andrea Canella a Grottazzolina nel 2023/24; Manuele Marchiani a Grottazzolina nel 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26

Francesco Stella (Yuasa Battery Grottazzolina)- « Ci aspetta sicuramente un'altra partita tosta, Palmi ha raccolto meno di quanto meritato per il momento, anche se dopo 6 giornate parlare di punti o classifica è ancora prematuro, basti pensare al fatto che tra la quarta posizione e la penultima ci sono solo 3 punti di differenza. Ancora una volta troveremo una squadra che non molla, vedendo anche i tre tiebreak che hanno fatto su sei partite. Sicuramente verranno qui per lottare fino all'ultimo punto, noi dovremmo essere bravi a mantenere la fiducia che ci ha dato il match contro Pineto nelle nostre capacità di uscire anche dalle situazioni più brutte e anche contro avversari che giocano una grande pallavolo, come farà sicuramente Palmi. Mi fa piacere che il mio impegno in allenamento stia dando i suoi frutti, e sono contento di avere davanti a me Davide Russo, che reputo il più forte libero del campionato. Vedere come gioca mi spinge ogni allenamento a fare di più e provare a raggiungere il suo livello, abbiamo un bel rapporto. Di solito io ci metto un po' a prendere confidenza, non sono un ragazzo che parla spesso, piano piano mi sto ambientando con tutti i miei compagni, Davide spesso mi dà consigli durante l'allenamento, possiamo dire che cerchiamo di supportarci a vicenda, cosa che ritengo fondamentale soprattutto per un ruolo complicato come il nostro ».

Abba Pineto - Consar Ravenna

Decimo scontro diretto in Serie A tra Abba Pineto e Consar Ravenna, con i romagnoli avanti 5-4 nei precedenti e in vantaggio di una lunghezza in classifica. La formazione abruzzese si è portata a quota 8 dopo aver incamerato 1 punto in casa nella sconfitta al tie-break contro Grottazzolina, mentre il team ospite arriva dal successo per 3-0 contro Macerata, maturato al termine di una gara dai primi due set molto combattuti. Sono due gli ex tra i padroni di casa: Nicola Candeli e Riccardo Copelli, con un passato in maglia romagnola. Gianluca Loglisci spera di festeggiare i 1.000 attacchi vincenti in A2, mentre Roberto Cominetti cercherà di incidere al servizio per trovare i 400 ace in A2.

PRECEDENTI: 9 (4 successi Abba Pineto, 5 successi Consar Ravenna)

EX: Nicola Candeli a Ravenna nel 2021/22; Riccardo Copelli a Ravenna nel 2024/25

Natale Monopoli (Secondo allenatore Abba Pineto)- « Contro Grottazzolina abbiamo offerto una prova dal punto di vista caratteriale molto importante, contro una squadra di altissimo livello, al primo posto non per niente. Abbiamo evidenziato passi in avanti dal punto di vista caratteriale ma anche tecnico, con due set giocati davvero ad altissimo livello. Peccato per il tie break, dove avremmo potuto fare qualcosa in più e conquistare i due punti con merito. Ad ogni modo il Pala Santa Maria ha contribuito a creare una bella atmosfera, la stessa che servirà anche domenica. Il livello è complessivamente elevato, non ci sono squadre più abbordabili di altre. Anche Brescia, che al momento è a fondo classifica, ci ha fatto vedere in Supercoppa le sue qualità. Quindi, sì, domenica ci aspetta una battaglia contro Ravenna, un’avversaria candidata per giocarsi un posto nei Play-off, che ha attraverso una fase più difficile ma che ha ripreso a giocare ad alto livello. Sarà una gara complicata ».

Antonio Valentini (Allenatore Consar Ravenna)- « Le due vittorie di fila che abbiamo ottenuto ci confermano che stiamo facendo passi avanti significativi e stiamo andando nella direzione di sviluppo di un gioco come piace a me. È chiaro che non dobbiamo fermarci qui. Domenica ci aspetta una gara tosta, contro un Pineto forte, che sta facendo punti nonostante abbia giocato fin qui senza il suo opposto, e che non si arrende mai come dimostrano i tanti tie-break che ha disputato. Poi sappiamo cosa vuol dire giocare nel loro palasport: hanno un pubblico che sa trascinarli. È una gara da preparare molto bene ma sono sicuro che saremo all'altezza ».

Alva Inox Porto Viro - Conad Reggio Emilia

A chiudere il turno è il posticipo tra Alva Inox Porto Viro e Conad Reggio Emilia, con le due squadre che si sfidano per la decima volta, con il collettivo veneto in vantaggio nei precedenti (7-2). Diego Cantagalli, Davide Morgese (otto stagioni a Reggio Emilia tra il 2014 e il 2022), Lorenzo Sperotto, Emanuele Tassoni e Nicola Tiozzo hanno tutti giocato in Emilia, mentre Filippo Santambrogio torna da rivale a Porto Viro. In classifica i padroni di casa hanno 7 punti dopo il ko interno al tie-break contro Fano e nel secondo match di fila davanti ai propri tifosi sognano l’aggancio a Reggio Emilia, a 10 punti e vittoriosa in tre set contro Gioia Del Colle nell’ultimo turno e fresca dell’ingaggio di Mattia Catellani: per il palleggiatore si tratta di un ritorno dopo diverse annate in Emilia. Da una parte Lorenzo Sperotto cerca il 100° muro in Serie A2. Sul fronte opposto, nella Regular Season 2026/27, Riccardo Mian è a 4 attacchi vincenti dai 100 e a 12 punti dai 1.500 nelle Regular Season, mentre Rusi Zhelev è a 6 punti dai 100.

PRECEDENTI: 9 (7 successi Alva Inox Porto Viro, 2 successi Conad Reggio Emilia)

EX: Diego Cantagalli a Reggio Emilia nel 2021/22, 2022/23; Davide Morgese a Reggio Emilia nel 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22; Lorenzo Sperotto a Reggio Emilia nel 2022/23, 2023/24; Emanuele Tassoni a Reggio Emilia nel 2025/26; Nicola Tiozzo a Reggio Emilia nel 2014/15; Filippo Santambrogio a Porto Viro nel 2024/25

Davide Morgese (Alva Inox Porto Viro)- « Stiamo attraversando un periodo in cui non riusciamo a esprimere la nostra migliore pallavolo, anche a causa degli infortuni e dei troppi alti e bassi. Contro Fano è stata una gara caratterizzata più da fiammate che da un gioco continuo. Dobbiamo trovare continuità nel cambio palla e conquistare qualche punto break in più per indirizzare le partite dalla nostra parte. Le assenze ci stanno penalizzando, ma chi scende in campo sta dando il massimo: ognuno ha il suo peso nella squadra. Reggio Emilia sta facendo un campionato importante, ma non mi sorprende: ha giocatori esperti, che si conoscono a occhi chiusi. Difendono tantissimo e possono innervosire gli avversari. Dovremo battere bene per allontanare la palla da rete e rendere meno complicato il lavoro del nostro muro-difesa. Vogliamo provare a vincere questa partita ».

Martin Chevalier (Conad Reggio Emilia)- « Contro Gioia del Colle siamo riusciti a vincere con relativa facilità perché tutti abbiamo giocato molto bene. Vedere i miei compagni esprimersi a un livello così alto mi ha aiutato tantissimo. Contro Porto Viro sarà sicuramente importante riuscire a mettere pressione con il servizio: loro sono una squadra forte in ricezione e la battuta è uno dei nostri punti di forza. Anche la difesa avrà un ruolo importante, perché è un fondamentale in cui siamo molto bravi. Se continueremo su questa strada, credo che potremo portare a casa la vittoria ».

PROGRAMMA E ARBITRI 7ª GIORNATA DI ANDATA

Domotek Reggio Calabria – Union Napoli 3-0 (25-20, 25-22, 27-25) Giocata mercoledì 25 novembre

Sabato 28 novembre 2026, ore 20.30

JV Gioia Del Colle – Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata Arbitri: Erman Filippo, Vecchione Rosario

Domenica 29 novembre 2026, ore 17.30

Essence Hotels Fano – Consoli Sferc Brescia Arbitri: Marotta Michele, Ciaccio Giovanni

Domenica 29 novembre 2026, ore 18.00

Belluno Volley – Rinascita Lagonegro Arbitri: Pernpruner Marco, Jacobacci Sergio

Domenica 29 novembre 2026, ore 18.00

Yuasa Battery Grottazzolina – Sviluppo Sud Palmi Arbitri: De Nard Andrea, Sumeraro Fabio

Domenica 29 novembre 2026, ore 18.00

Abba Pineto – Consar Ravenna Arbitri: Chiriatti Stefano, Lambertini Alessio

Domenica 29 novembre 2026, ore 19.00

Alva Inox Porto Viro – Conad Reggio Emilia Arbitri: Marconi Michele, Ancona Massimo

LA CLASSIFICA

Yuasa Battery Grottazzolina 17, Rinascita Lagonegro 15, Union Napoli 12, Conad Reggio Emilia 10, Domotek Reggio Calabria 10, Essence Hotels Fano 10, Consar Ravenna 9, Belluno Volley 8, JV Gioia Del Colle 8, Abba Pineto 8, Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata 7, Alva Inox Porto Viro 7, Sviluppo Sud Palmi 7, Consoli Sferc Brescia 1.

Un incontro in più: Union Napoli e Domotek Reggio Calabria.