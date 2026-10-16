La Superlega prende il via con Verona-Civitanova

ROMA- La SuperLega Credem Banca è pronta a ripartire. Il campionato più bello del mondo si prepara ad un’altra stagione all’insegna dello spettacolo e dell’adrenalina, con 12 formazioni, tra cui i campioni d’Italia della Sir Susa Scai Perugia e la neopromossa Tinet Prata di Pordenone, pronte a darsi battaglia.

La prima giornata di Regular Season promette già spettacolo, con sfide che rievocano confronti mozzafiato. Sabato 17 ottobre, alle 18.00, ad aprire il campionato 2026/27 al Pala Magis è il remake della Semifinale Scudetto 2025/26 tra Rana Verona e Cucine Lube Civitanova, con diretta Rai Sport, mentre domenica 18 ottobre, alle 19.00, torna protagonista la sfida che ha deciso il 5° Posto nel 2025/26 tra Valsa Group Modena e Itas Trentino, con live streaming su DAZN. Da non perdere anche le altre quattro sfide domenicali. Alle 17.00 Pallavolo Padova ospita Gas Sales Bluenergy Piacenza con diretta DAZN, alle 18.00 Acqua Sant’Anna Cuneo riceve i Campioni d’Italia della Sir Susa Scai Perugia, con diretta Rai Sport. Tutte le partite citate sono visibili in live streaming anche su VBTV, piattaforma di Volleyball World che domenica propone due esclusive alle 18.00: Cisterna Volley – Allianz Milano e Tinet Prata di Pordenone – Vero Volley Monza.

Una Regular Season resa ancora più avvincente dall’introduzione dei Play Out: ogni punto in classifica diventerà così ancora più prezioso per tutte le zone della graduatoria.

TUTTE LE SFIDE

Rana Verona - Cucine Lube Civitanova

Il compito di alzare il sipario sulla SuperLega 2026/27 spetta a Rana Verona e Cucine Lube Civitanova, che dopo la serie di Semifinale Scudetto della scorsa stagione vinta in rimonta dai marchigiani in quattro gare, si incrociano per la sfida n. 63. Nei precedenti sono 50 le vittorie dei marchigiani e 12 degli scaligeri. Entrambe le società, pronte a lottare in CEV Champions League da dicembre, hanno lavorato sul mercato per rinforzare i roster. Uno sforzo apprezzato dai tifosi, visto il grande calore dimostrato dai supporter alle rispettive presentazioni ufficiali andate in scena in settimana. Verona viene dal secondo posto al Trofeo Astori e dal successo nel derby amichevole con Padova, Civitanova ha vinto la Jesi Volley Cup, con Simeon Nikolov al suo primo premio da MVP in Italia. Gli ospiti ritrovano tre ex: Simone Anzani (2 ace ai 100 in Regular Season), Micah Christenson e Marco Vitelli. Francesco Sani punta i 500 punti in SuperLega, mentre tra gli ospiti Davide Gardini è a 23 punti dai 1.500 in carriera.

PRECEDENTI: 62 (12 successi Rana Verona, 50 successi Cucine Lube Civitanova)

EX: Simone Anzani a Lube nel 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; Micah Christenson a Lube nel 2015/16, 2016/17, 2017/18; Marco Vitelli a Lube nel 2013/14, 2014/15, 2015/16

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « Ogni stagione fa storia a sé e il livello si alza ulteriormente. Arriviamo a questa sfida dopo aver fatto tutto il possibile, anche integrando i ragazzi che hanno vissuto un’estate intensa con le rispettive nazionali, non soltanto dal punto di vista fisico, ma anche mentale. C’è ancora tanto lavoro da fare per alzare il nostro livello di gioco. È nostro dovere sfruttare ogni momento da qui al fischio d’inizio di sabato per curare e perfezionare ogni dettaglio ».

Fabio Balaso (Cucine Lube Civitanova)- « Affrontiamo questo campionato con un gruppo di talento che si è ulteriormente ringiovanito. Ora si fa sul serio, con una sfida importante in un campo difficile. Prima o poi dobbiamo incontrare tutte le avversarie, anche se una partenza a Verona significa alzare subito al massimo la soglia dell’attenzione. Dovremo giocare con la giusta testa, cercando di fare bene le cose facili e accettando di non essere perfetti dopo un periodo così breve al completo in palestra. La capacità di restare uniti e saper soffrire nelle difficoltà farà la differenza nel primo turno e nel resto della stagione ».

Pallavolo Padova - Gas Sales Bluenergy Piacenza

Rispolverare il proprio fortino e ripetere l’impresa dell’ultimo turno di Regular Season contro gli emiliani è il primo obiettivo della Pallavolo Padova, che alla Kioene Arena ospita Gas Sales Bluenergy Piacenza. La squadra ospite ha battuto i patavini in 15 dei 18 precedenti nella massima serie. I padroni di casa, reduci dal vernissage della squadra nel centro cittadino, in cui hanno sottolineato il legame con il territorio, vogliono lottare con grinta contro ogni avversario. La Gas Sales Bluenergy, che quest’anno sarà impegnata anche in CEV Cup, dopo averla vinta nella scorsa stagione, vuole disputare un’annata da piani alti. Una missione che passa per la ricerca di una partenza decisa su un campo non facile. La vittoria in Finale contro Trento nella Sardinia Cup è stata un segnale importante alla vigilia del torneo. Dragan Travica (3 muri ai 300 in SuperLega) è l’unico ex, visto che ha palleggiato con i veneti per tre anni. Da una parte Mattia Orioli è a 10 punti dai 1.000 nelle stagioni regolari, dall’altra Manuel Zlatanov è a 11 punti dai 500 nelle Regular Season.

PRECEDENTI: 18 (3 successi Pallavolo Padova, 15 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Dragan Travica a Padova nel 2017/18, 2018/19, 2019/20

Andrea Truocchio (Pallavolo Padova)- « Siamo molto carichi per la partita con Piacenza e non vediamo l’ora di cominciare il campionato. Ci siamo allenati duramente e in questa fase di preseason siamo cresciuti, anche perché la nostra è una squadra molto giovane. Sono contento di come sta crescendo il gruppo e spero che questo ci porti dei risultati anche contro una squadra forte come Piacenza, che anche l’anno scorso è stata tra i top club del campionato e secondo me può ambire alle prime posizioni della classifica. Ci vogliamo far trovare pronti e determinati ».

Dante Boninfante (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza): « Il debutto in campionato è sempre una partita particolare perché ci sono tante aspettative da parte di tutti e soprattutto cambia totalmente rispetto alle amichevoli. C’è il clima del palazzetto, il clima di tensione che c’è tra le due squadre in campo, abbiamo fatto un buon percorso in queste settimane di preparazione dove abbiamo cercato di mettere a fuoco le cose che ci servivano, in parte ci siamo riusciti e il resto dovrà essere costruito strada facendo. Affrontiamo Padova, una squadra che in casa ha sempre costruito le sue salvezze, una formazione difficile da studiare perché il palleggiatore è arrivato da poco e l’opposto ha avuto un problemino ad un dito e non ha giocato. Sarà una squadra da scoprire durante la gara, comunque sono fiducioso dell’entusiasmo che i ragazzi porteranno anche a Padova ».

Tinet Prata di Pordenone - Vero Volley Monza

Partita speciale al PalaCrisafulli, dove la neopromossa Tinet Prata di Pordenone scalpita per esordire nella massima serie. A dare il benvenuto nella categoria ai vincitori dei Play Off di Serie A2 Credem Banca per un confronto inedito ci pensa Vero Volley Monza, società veterana della SuperLega, con una Finale Scudetto disputata appena tre anni fa e intenzionata ad alzare il livello rispetto all’ultima annata agonistica, che ha comunque fruttato la partecipazione ai Play Off Scudetto, con uscita sconfitta nei Quarti. Reduce dalla maratona amichevole con Cuneo, la Tinet sogna di regalare subito una gioia ai propri tifosi. Dopo la risoluzione consensuale con lo schiacciatore turco Efe Bayram, i friulani padroni di casa hanno piazzato un colpo a effetto con l’arrivo di Nooa Marttila, tra i protagonisti della favola finlandese agli Europei nel corso dell’estate. Sono due i giocatori della squadra di casa con trascorsi in Brianza: Jernej Terpin (23 punti ai 1.500 con Prata) e Jacopo Larizza. Monza dovrà invece rinunciare al palleggiatore statunitense Andrew Rowan, fermato da un problema alla mano.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Jacopo Larizza a Monza nel 2025/26; Jernej Terpin a Monza nel 2016/17, 2017/18

Lukas Felipe Bergmann (Tinet Prata di Pordenone)- « Nelle ultime settimane siamo riusciti a lavorare tutti assieme e siamo stati bravi. Io credo di aver capito quello che può essere il mio ruolo in squadra e dove posso essere un punto di riferimento. A Prata sono stato accolto molto bene e non vedo l'ora di iniziare a giocare. Monza è una squadra molto giovane e talentuosa e in più è una società abituata da tanti anni a giocare in SuperLega. Ci aspettiamo molto anche dal nostro pubblico che ci aiuterà a vincere l'emozione e ci darà tanta energia ».

Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza)- « I ragazzi si stanno allenando con grande intensità e con una forte voglia di crescere. Fin dal primo giorno di preparazione hanno dimostrato grande disponibilità al lavoro e un atteggiamento positivo, e sono molto contento dell’approccio che il gruppo sta mettendo quotidianamente in palestra. La Tinet Prata di Pordenone? Parlare di neopromossa è piuttosto anacronistico se guardiamo alla qualità e all’esperienza degli atleti che annovera nel proprio roster. Considerata anche la nostra situazione, credo sia fondamentale mantenere il focus su noi stessi e sul nostro percorso, per arrivare a Pordenone nelle migliori condizioni e poter essere competitivi. Troveremo, inoltre, un ambiente sicuramente carico di entusiasmo e molto caldo, per una prima storica in SuperLega per Prata. Per vincere dovremo essere capaci di giocare meglio dei nostri avversari. Questa prima partita rappresenta già un appuntamento molto importante in relazione ai nostri obiettivi stagionali. Per affrontarla nel modo giusto serviranno testa, cuore e qualità tecnica: saranno queste le nostre armi principali per competere al meglio ».

Acqua Sant'Anna Cuneo - Sir Susa Scai Perugia

L’esordio stagionale si preannuncia tanto affascinante quanto complicato per Acqua Sant’Anna Cuneo, che si presenta ai blocchi di partenza con un gruppo rinnovato e ospita Sir Susa Scai Perugia, Campione d’Italia, d’Europa e del Mondo. Gli umbri, imbattuti nei due precedenti, hanno dato una prova di forza nella preseason, imponendosi nei test con i giapponesi del Suntory Sunbirds Osaka. Il Club padrone di casa ha la chance di sfruttare l’imprevedibilità tipica del primo turno, ma a mettere in apprensione i Block Devils potrebbero essere le battute dello schiacciatore ex Lube Poriya Hossein Khanzadeh, che è tornato in Italia con l’intento di fare bene. Un ex per parte: il palleggiatore Bryan Argilagos, dall’altra il secondo allenatore Massimo Giaccardi. Tra i piemontesi Leandro Mosca cerca il muro n. 200 in Regular Season, Sebastian Solè insegue gli 800 muri in SuperLega. A Oleh Plotnytskyi mancano 3 ace ai 300 in Regular Season.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Sir Susa Scai Perugia)

EX: Bryan Argilagos a Perugia nel 2025/26 - Allenatori: Massimiliano Giaccardi a Cuneo nel 2022/23

Domenico Cavaccini (Acqua Sant'Anna Cuneo)- « Sono contento di iniziare con Perugia, perché è una partita capace di richiamare tanta gente e tanto entusiasmo. Credo davvero che Cuneo sia un posto speciale per le persone e per i tifosi. Dopo un precampionato positivo, giocare una sfida del genere può essere un bel volano per il prosieguo della stagione. Mi piacerebbe che quest’anno la gente di Cuneo venisse con uno sguardo aperto, per coltivare un sogno insieme a noi. Da parte nostra dovremo aiutare i tifosi a entusiasmarsi. Vorrei far conoscere ai nuovi arrivati le emozioni che si provano a Cuneo, per me la pallavolo è soprattutto questo: giocare per le emozioni ».

Simone Giannelli (Sir Susa Scai Perugia)- « Cuneo è una squadra giovane, ma con tanto talento; io penso che quest'anno farà una grande stagione perchè hanno degli innesti molto buoni, conosco bene Argilagos, con cui ho giocato l'anno scorso e so che è veramente un bravo palleggiatore che potrà crescere molto giocando costantemente. Cuneo è una piazza importante, dove c'è tanto entusiasmo, è una piazza che fa bene alla pallavolo: sarà una partita tosta per entrambe le squadre perchè è una prima partita, entrambe le formazioni hanno bisogno di tempo e quindi sarà difficile per entrambi, sarà una battaglia e noi entreremo con la volontà di starci e cercare al meglio possibile per noi ».

Cisterna Volley - Allianz Milano

L’entusiasmo di Cisterna Volley e la consapevolezza di Allianz Milano a confronto sotto rete. Si tratta del decimo scontro diretto tra i due team, con il Club laziale che solo in un’occasione è riuscito a prevalere sugli ambrosiani. La squadra di casa può contare su un clima sereno e contagioso di un gruppo che si sta amalgamando e che comprende un buon mix di atleti esperti ed emergenti. La squadra meneghina, reduce dal secondo posto e da riscontri molto positivi nel corso della Jesi Volley Cup, ha già battezzato l’erede di Reggers. Si tratta di un connazionale, l’opposto belga Basil Dermaux, che ha confermato di essere una bocca da fuoco affidabile e di altissimo livello per una squadra che ha portato all’ombra della Madonnina anche Robertlandy Simon. Al timone degli ospiti c’è l’ex coach pontino, Guillermo Falasca. L’altro ex del match veste la maglia dei padroni di casa, ed è l’opposto Tommaso Barotto. Da una parte Daniele Mazzone è a 15 attacchi vincenti dai 1.500 in Regular Season e a 5 muri dai 600 in Regular Season, dall’altra Georgi Tatarov è a 22 punti dai 500 in SuperLega.

PRECEDENTI: 9 (1 successo Cisterna Volley, 8 successi Allianz Milano)

EX: Tommaso Barotto a Milano nel 2024/25 - Allenatori: Guillermo Falasca a Cisterna nel 2023/24, 2024/25

Daniele Mazzone (Cisterna Volley)- « La prima di campionato rappresenta sempre una gara diversa dalle altre: dopo due mesi di allenamenti, giocare per il risultato è tutta un'altra cosa. Siamo un bel gruppo, ci sono ottimi presupposti per fare bene. A livello tattico abbiamo tante soluzioni, di più rispetto alla passata stagione, la squadra è completa. Milano, un po' come noi che abbiamo cambiato tanto, è una squadra da scoprire: oltre al nuovo coach, l’opposto non è più Reggers, ma in compenso hanno Simon che è uno dei centrali più forti al mondo. Mi aspetto un bel palazzetto, i nostri tifosi saranno come sempre importanti ».

Simone Porro (Allianz Milano)- « Sarà una partita molto complicata, perché è l'esordio e in generale i primi match sono sempre difficili per tutti. In più, giocheremo fuori casa, quindi lo sarà ancora di più. Stiamo lavorando molto bene in palestra e con il coach Falasca ci siamo prefissati l'obiettivo di dare il meglio di noi stessi ogni giorno, in allenamento e soprattutto nelle gare ufficiali. Sappiamo che possiamo fare bene contro tutti, quindi andremo in campo a testa alta, cercando di esprimere il nostro gioco e di vincere in ogni modo possibile ».

Valsa Group Modena - Itas Trentino

Nel primo turno c’è un altro big match in programma per iniziare la Regular Season all’insegna dello spettacolo. Si tratta dell’incontro tra Valsa Group Modena e Itas Trentino, la partita n. 94 tra i due sodalizi, con i dolomitici avanti per 55 vittorie a 38 nei 93 precedenti. Entrambe le squadre vengono da una preseason intensa che ha visto i team partecipare a tornei dall’elevato livello di difficoltà. Gli emiliani hanno battuto Verona nella Finale del Torneo Astori, mentre i dolomitici hanno chiuso alle spalle di Piacenza la Sardinia Cup. Lo scontro diretto di campionato impone di alzare ulteriormente l’asticella a canarini e gialloblù, ex compresi. Elia Bossi (6 punti ai 1.000 in SuperLega), Riccardo Gollini e Daniele Lavia tornano da rivali nel clima caldo del PalaPanini. Il secondo allenatore modenese Roberto Ciamarra è l’ultimo ex, visto che ha fatto parte dello staff tecnico trentino nel 2017/18. Tra i modenesi Gabriele Di Martino è a 3 muri dai 100 in SuperLega e Thomas Jaeschke – tornato in Italia – è a 4 ace dai 100 in SuperLega.

PRECEDENTI: 93 (38 successi Valsa Group Modena, 55 successi Itas Trentino)

EX: Elia Bossi a Modena nel 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2017/18, 2019/20, 2020/21, 2022/23; Riccardo Gollini a Modena nel 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25; Daniele Lavia a Modena nel 2020/21 - Allenatori: Roberto Ciamarra a Trento nel 2017/18

Amir Tizi-Oualou (Valsa Group Modena)- « Cominciare il campionato al PalaPanini contro Trento sarà subito una bella sfida. Ci aspetta una partita molto difficile contro una delle squadre più forti, ma sono felice di poter iniziare con un appuntamento così importante, davanti ai nostri tifosi. So quanto sia sentita la rivalità tra Modena e Trento e credo che sarà un bellissimo modo per dare il via alla stagione ».

Marcelo Mendez (Itas Trentino)- « Sarà una partita molto difficile, perché la Valsa Group è una squadra equilibrata che gioca bene e che con l’arrivo di Mujanovic ha accresciuto il suo potenziale; è una delle tante formazioni che può davvero dire la sua in questo campionato equilibratissimo. Dovremo riuscire a gestire bene i momenti importanti della gara per giocarci sino in fondo le nostre chance ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 1a GIORNATA

Sabato 17 ottobre 2026, ore 18.00

Rana Verona – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Puecher Andrea, Verrascina Antonella

Domenica 18 ottobre 2026, ore 17.00

Pallavolo Padova – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Curto Giuseppe, Salvati Serena

Domenica 18 ottobre 2026, ore 18.00

Tinet Prata di Pordenone – Vero Volley Monza Arbitri: Cerra Alessandro, Cavalieri Alessandro Pietro

Domenica 18 ottobre 2026, ore 18.00

Acqua Sant’Anna Cuneo – Sir Susa Scai Perugia Arbitri: Pozzato Andrea, Goitre Mauro

Domenica 18 ottobre 2026, ore 18.00

Cisterna Volley – Allianz Milano Arbitri: Luciani Ubaldo, Carcione Vincenzo

Domenica 18 ottobre 2026, ore 19.00

Valsa Group Modena – Itas Trentino Arbitri: Zavater Marco, Brunelli Michele