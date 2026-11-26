PERUGIA- Lo spettacolo continua nella massima serie. L’esigenza dei Block Devils di anticipare la 10ª giornata della Regular Season di SuperLega Credem Banca, inizialmente programmata a ridosso di un Mondiale per Club che vedrà protagonisti Simone Giannelli e compagni dal 10 al 15 dicembre in Polonia, regala un big match infrasettimanale agli amanti del grande volley. Giovedì 26 novembre, alle 20.30, un Pala Barton Energy gremito farà da cornice alla rivincita della recente Finale di Del Monte® Supercoppa tra Sir Susa Scai Perugia e Cucine Lube Civitanova. Lo scorso 15 novembre la Sir ha conquistato al PalaRaschi di Parma il primo trofeo stagionale con una rimonta da 0-2 a 3-2 proprio contro i marchigiani. Il collettivo biancorosso aveva dettato legge per oltre due set prima di cadere nella ragnatela intessuta dall’esperienza degli umbri, capaci di sollevare la loro ottava Supercoppa, e dal tocco dorato di Angelo Lorenzetti, all’undicesima finale titolata vinta su altrettante vissute da allenatore perugino.

Alla vigilia della sfida numero 80 tra due delle squadre che hanno vinto più titoli nel ventunesimo secolo, Perugia ha staccato Civitanova per numero di vittorie negli scontri diretti (43-36), considerando tutte le competizioni. I padroni di casa, imbattuti e in vetta a 19 punti con una gara in più giocata, vogliono confermarsi con i punti di Ferre Reggers e facendo leva sull’energia dei supporter perugini dopo la prova di forza in tre set su un campo difficile come Piacenza. Motivazioni alle stelle anche dall’altra parte della rete, con oltre 100 Predators in arrivo e con i fratelli Alex e Simeon Nikolov determinati a lanciare un segnale importante al campionato. Il gruppo biancorosso, protagonista di una cavalcata nella Regular Season, è virtualmente al comando della classifica, con 18 punti conquistati nei sei turni disputati. Domenica contro Prata di Pordenone è arrivata un’affermazione lampo, seppur con qualche brivido nella seconda parte del match. Il centrale Jackson Howe, tornato titolare, ha subito conquistato il premio di MVP e scalpita come i compagni per tenere testa ai campioni d’Italia.

È attesa un’ovazione per la presenza numero 200 di Oleh Plotnytskyi nelle Regular Season, mentre Agustin Loser è a 4 muri dal traguardo dei 300 in SuperLega. Tra gli ospiti Alex Nikolov è a 9 attacchi vincenti dai 100 nella Regular Season 2026/27 ed Eric Loeppky è a 11 punti dai 100 stagionali. Mattia Bottolo e Aleksandar Nikolov cercano inoltre sorpassi importanti nella classifica dei top scorer di Civitanova, Sebastian Solé vuole la sesta posizione in solitaria dei “bomber” di casa Sir.

Giovanni Sanguinetti (Sir Susa Scai Perugia)- « Sarà una partita sicuramente diversa dall'ultima con loro, giocata in finale di Supercoppa, perchè ogni partita è a sè, specie adesso che giochiamo in Campionato e non in una finale, quindi sicuramente loro verranno agguerriti, soprattutto dopo il risultato dell'ultimo match, quindi ci aspettiamo un'altra partita molto difficile che ci metterà alla prova di nuovo. Noi cercheremo di portare qualcosa in più anche dopo le indicazioni che abbiamo ricavato dalla prestazione domenica in trasferta sul campo di Piacenza ».

Simeon Nikolov (Cucine Lube Civitanova)- « Questa è una settimana cruciale per via del doppio impegno. Ci aspettano due big match: a Perugia e in casa con Piacenza. In Supercoppa abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari contro quella che probabilmente è la squadra più forte del mondo. Siamo atleti della Lube, non ci limitiamo ad andare in Umbria per fare una buona prestazione e vedere cosa succede, noi vogliamo vincere anche in un campo proibitivo! Per battere una squadra come la Sir l’unico modo possibile è non abbassare mai il livello dall’inizio alla fine. Quello che è successo a Parma è stato un insegnamento importante. Da qui al termine del girone di andata sarà fondamentale essere sempre concetrati ».

ANTICIPO 10ª GIORNATA REGULAR SEASON

Giovedì 26 novembre 2026, ore 20.30

Sir Susa Scai Perugia – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Carcione Vincenzo, Zavater Marco