Volley Mercato: Verona riabbraccia Raphael
La Rana Verona Volley ha completato la procedura di tesseramento di Raphael Vieira de Oliveira, che entra ufficialmente a far parte del roster di Rana Verona per la stagione in corso. Primo storico capitano del Club e protagonista in maglia scaligera dal 2021 al 2023, il palleggiatore brasiliano incarna i valori di appartenenza, professionalità e spirito di squadra sui quali Verona Volley ha costruito la propria identità.
Da alcune settimane impegnato negli allenamenti con la prima squadra, Raphael sarà ora a disposizione dello staff tecnico anche per gli impegni ufficiali di SuperLega, mettendo al servizio del gruppo il proprio talento, la straordinaria esperienza e le grandi qualità umane che da sempre lo contraddistinguono. Il suo ritorno ha un significato che va oltre il valore sportivo: è il ritorno di un amico, di un capitano, di una bandiera. Un uomo che ha saputo conquistare l’affetto di un’intera comunità e il cui legame con Verona non si è mai interrotto.
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