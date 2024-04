Pietrangeli definitivo su Sinner: “Se sapete dove arriverà siete dei bugiardi”

Sinner, Panatta convinto: “Calice e trombetta. Non soffro di invidia"

"Non sono per niente geloso di Jannik, anzi - afferma Pietrangeli al QN - lo considero una benedizione. Per tutto quello che rappresenta anche al di fuori del campo, dico solo una cosa: godiamocelo. Gli italiani sono un popolo non di sportivi, ma di tifosi. E quando uno vince sono sempre pronti a salire sul carro. Adesso è pieno di gente che l'aveva previsto. Ma io penso che oggi per battere Sinner debba venire il diavolo in persona. E forse non vincerebbe lo stesso, perché anche il diavolo ha qualche difetto, a Sinner non manca niente". Sei mesi da urlo per l'altoatesino che dopo aver trascinato l'Italia al secondo successo in Coppa Davis (la prima affermazione era arrivata in Cile nel 1976 con Panatta, Bertolucci, Barazzutti, Zugarelli e proprio Pietrangeli capitano non giocatore) sta vivendo un 2024 da sogno grazie alle vittorie all'Australian Open (primo italiano a trionfare a Melbourne e secondo azzurro a vincere uno Slam dopo Adriano Panatta al Roland Garros 1976), all'Atp 500 di Rotterdam e in Florida appunto.

