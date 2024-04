Sinner, clamoroso Cahill: "Vi svelo il momento chiave in cui tutto è cambiato"

Cahill ha svelato un retroscena su Sinner che ha migliorato le prestazioni del tennista azzurro: "Nell’ultimo anno insieme Simone e io abbiamo parlato molto di come intervenire sul servizio di Jannik e abbiamo concordato sul fatto che il servizio con movimento in “step up” gli dà più vantaggi soprattutto nel preparare il colpo. Non pensavamo di avere una finestra per lavorare sul cambio di movimento al servizio fino alla fine del 2023, ma dopo la dolorosa sconfitta al secondo turno del Roland Garros abbiamo pensato di sfruttare la delusione come opportunità per tirare fuori qualcosa di buono. Jannik ha imparato molto da quel momento e da tutti i tornei di preparazione al Roland Garros di un anno fa. Quella sconfitta ci ha dato due settimane aggiuntive per sistemare dettagli al suo gioco e in quel momento abbiamo deciso di cambiare il suo movimento al servizio. Sapevamo che ne avrebbe tratto vantaggio per il modo in cui serve e per la sua altezza ed è stato effettivamente così. In realtà penso che il suo servizio possa ulteriormente migliorare, ma sicuramente questo è uno tra gli aspetti in cui è salito maggiormente di livello".