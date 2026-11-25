Scusaci Jannik, se siamo Sinnerdipendenti. Ma sei planato sulle nostre vite da tifosi in astinenza da racchetta vincente come un elisir di gioia infinita. Ci siamo abituati, e assuefatti, ai tuoi trionfi fuori dall’umana sopportazione, da extraterrestre quale sei. Ti abbiamo obbligato con il sostegno morboso a spingerti al limite, delle tue e nostre possibilità (di reggere, tu fisicamente; noi, mentalmente).

Sinner, ti aspettiamo

Quei cinque Masters 1000 conquistati uno via l’altro (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma) ci hanno messi a dura prova, soprattutto il trittico sulla terra rossa che dai tempi panattiani non era così la nostra terra: troppe emozioni senza sosta, una roba mai vista, perché mai ci siamo vantati di uno della dimensione (stratosferica) di Jannik. Settimana dopo settimana, non ti abbiamo dato tregua. E a Parigi il corpo ha cominciato a chiederne conto. Poi l’erba che è sempre più verde (speranza) ci ha lasciato lacrime di piacere assoluto, con quella coppa alzata di nuovo al cielo, leggiadro tu, quasi un principe rosso; stupefatti noi, quasi devoti appagati. E da lì in poi, abbiamo dovuto tutti fare i conti con i giorni che passano e cambiano copione. E mai ripropongono il soggetto al quale eravamo abituati (bene, benissimo). Uno stillicidio anche per il nostro cuore: si allena, ha dolore, rinvia il rientro, si allena, ha dolore, rinvia il rientro, si riposa, alterna palestra a fisioterapia, insomma segue la terapia conservativa. Ma si conserva solo l’agonia (sua, nostra) e arriva l’operazione. Ora, ti aspettiamo, con forza, con fiducia, senza metterti fretta, consci che farai di tutto per tornare quel Jannik di sempre. E noi non smetteremo di essere Sinnerdipendenti, eh.