Lewandowski-Juve, cosa c'è di vero: "Futuro, ecco quando decido" e il Barcellona si allontana

Il sondaggio Juve e il modello “Modric”

Tra i club che stanno monitorando la situazione del centravanti polacco c’è anche la Juventus. La dirigenza bianconera sta valutando diverse soluzioni per rinforzare il reparto offensivo e avrebbe effettuato un primo sondaggio con l’entourage del giocatore. Il progetto della nuova Juventus prevede l’inserimento di figure di grande esperienza all’interno di un gruppo giovane e in fase di ricostruzione. Proprio per questo motivo Lewandowski rappresenterebbe un profilo ideale: un campione abituato ai palcoscenici più importanti e capace di guidare lo spogliatoio. Il direttore Comolli starebbe studiando un’operazione simile a quella che ha portato Luka Modric al Milan la scorsa estate. L’idea sarebbe quella di offrire al polacco un contratto di due anni, puntando non solo sul contributo in campo ma anche sull’impatto carismatico. Una scelta del genere avrebbe una valenza strategica. La Juventus non cercherebbe soltanto un finalizzatore, ma anche un leader tecnico capace di trasmettere mentalità vincente ai compagni più giovani. Il fatto che Lewandowski possa arrivare a parametro zero rende l’operazione particolarmente interessante per diversi club europei, Juventus compresa.