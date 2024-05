“Motta accende emozioni”: il vertice con Saputo per sancire il matrimonio Juve

Montero chiude la stagione Juve con una novità. Poi toccherà a Thiago Motta

Thiago Motta, il re Mida di Bologna

Thiago Motta ha contribuito a portare Bologna verso vette inesplorate e pure considerate inesplorabili fino a poco tempo fa: ciò che prima nessuno osava anche solo immaginare, non si è trasformato soltanto in un sogno da poter incredibilmente accarezzare, ma è diventato addirittura realtà. Tra il sacro e il profano, lungo la via Emilia, Thiago - e con lui proprietà, dirigenza, staff, squadra - ha riacceso la fiammella della passione che mai si era spenta, ma era soltanto sopita in attesa di qualcuno in grado di prenderla e portarla in una nuova dimensione. "l più grande merito di questo Bologna - racconta Massimo, che respira il calcio in città da oltre 30 anni - è aver unito più generazioni: ha riportato l’entusiasmo in chi, come me, ha vissuto altri periodi come quello di Baggio e Signori; poi ha soprattutto portato allo stadio i ragazzi più giovani, i bambini che si immedesimano in Zirkzee, in Calafiori, in Skorupski e via discorrendo. In questo processo, portato avanti dalla società, il ruolo di Thiago Motta è stato certamente fondamentale: ha portato un gruppo di giocatori oltre i limiti, ha migliorato i singoli senza togliere il focus dalla crescita del gruppo. E beh, sócc’mel, la qualità del gioco espresso è sotto gli occhi di tutti...".

Thiago Motta, il dettaglio all’intervallo e quel “grazie di tutto”: sarà Juve