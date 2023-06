N’Dicka, il Milan sfida la Roma. E si muove per Thuram

Lavoro, lavoro e ancora lavoro. È questa la parola d’ordine che sta vigendo dentro il nuovo pool di professionisti che gestirà, in una maniera unica in Italia, l’area sportiva del Milan. Giorgio Furlani, amministratore delegato del club, Geoffrey Moncada (capo degli scout e ora uomo forte del mercato) e Stefano Pioli stanno lavorando in maniera molto fitta e intensa per portare a termine i primi acquisti della campagna estiva che dovranno rinforzare maggiormente la squadra in vista della prossima stagione che, lo ricordiamo, prenderà il via tra un mese, ovvero il 10 luglio. L’allontanamento di Maldini e Massara poteva far pensare che il nuovo Milan entrasse al timone del mercato sprovvisto di profili e di obiettivi, ma così non è. E lo dimostra l’irruzione dei rossoneri su Evan N’Dicka , difensore centrale classe 1999 che va a scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte e che sembrava destinato alla Roma. Il blitz dei rossoneri ha rallentato la pista giallorossa e si è aperto un testa a testa tra le parti, con il calciatore lusingato e piacevolmente sorpreso dall’ingresso in scena del Milan. L a Roma, dal canto suo, si fa forte di un accordo raggiunto da tempo, ma l’irruzione di Furlani e Moncada può cambiare le carte in tavola.

Il Milan vuole Thuram

I rossoneri hanno intenzioni molto serie pure per Marcus Thuram, attaccante del Borussia Mönchengladbach e anche lui in scadenza di contratto. Il figlio di Lilian, che in un’intervista dell’ottobre 2020 disse: «Non so perché, ma quando papà giocava per la Juve, tifavo per il Milan, quando è passato al Barcellona tifavo per il Real Madrid. Adoravo Sheva e Crespo». È nell’ottica anche del Paris Saint-Germain, ma il Milan gli metterebbe sul piatto la possibilità di essere titolare con più frequenza rispetto ai parigini, visto che andrebbe ad alternarsi con Olivier Giroud. La proposta a livello contrattuale è sicuramente importante, molto dipenderà dalla volontà del giocatore e da quanto sarà ricca la proposta del Paris Saint-Germain. Come raccontato ieri, la nuova strategia di mercato del Milan appare chiara: irrompere sul mercato di calciatori che vanno a scadenza di contratto, che siano anagraficamente giovani ma con già un’ottima esperienza alle spalle in campionati di livello oppure andare su profili che hanno ancora un anno di contratto e che sono in esubero dai top club europei. In quest’ottica si inquadra l’interessamento per Christian Pulisic del Chelsea, che pur giocando per la nazionale americana ha passaporto croato e quindi risulta comunitario. Restando in tema attaccanti piace assai pure Samuel Chukwueze del Villarreal con cui sono stati avviati i primi contatti.