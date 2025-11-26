Champions, la Juve si qualifica se...: i calcoli playoff e le chance di passare subito agli ottavi

I primi gol in bianconero di Openda e David - e l'ennesima sbalorditiva prestazione di Kenan Yildiz - hanno permesso alla Juventus di uscire vittoriosa dalla neve di Bodo nella sfida di Champions, terminata col punteggio di 3-2 per i bianconeri. Tre punti di fondamentale importanza per gli uomini di Spalletti, che hanno permesso alla Juve di raccogliere il primo successo in cinque partite disputate finora, portandosi a quota 6 punti in classifica e, soprattutto, rientrando per la prima volta tra le formazioni che al giorno d'oggi sarebbero qualificate ufficialmente ai playoff. Al termine di questa prima fase però mancano ancora tre giornate, con i bianconeri che dovranno affrontare il Pafos di David Luiz, il Benfica di Mourinho e, infine ma decisamente non per ordine d'importanza, il Monaco di Paul Pogba, tornato ufficialmente in campo nella sfida contro il Rennes, dopo più di due anni dalla squalifica per il caso doping. Ma cosa serve quindi alla Juventus per poter accedere ai playoff di questa Champions League? E cosa dovrebbe accadere per passare direttamente agli ottavi?