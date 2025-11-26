Champions, la Juve si qualifica se...: i calcoli playoff e le chance di passare subito agli ottavi

I primi gol in bianconero di Openda e David - e l'ennesima sbalorditiva prestazione di Kenan Yildiz - hanno permesso alla Juventus di uscire vittoriosa dalla neve di Bodo nella sfida di Champions, terminata col punteggio di 3-2 per i bianconeri. Tre punti di fondamentale importanza per gli uomini di Spalletti, che hanno permesso alla Juve di raccogliere il primo successo in cinque partite disputate finora, portandosi a quota 6 punti in classifica e, soprattutto, rientrando per la prima volta tra le formazioni che al giorno d'oggi sarebbero qualificate ufficialmente ai playoff. Al termine di questa prima fase però mancano ancora tre giornate, con i bianconeri che dovranno affrontare il Pafos di David Luiz, il Benfica di Mourinho e, infine ma decisamente non per ordine d'importanza, il Monaco di Paul Pogba, tornato ufficialmente in campo nella sfida contro il Rennes, dopo più di due anni dalla squalifica per il caso doping. Ma cosa serve quindi alla Juventus per poter accedere ai playoff di questa Champions League? E cosa dovrebbe accadere per passare direttamente agli ottavi?
Juve, vincere per continuare a farlo: dal Bodo a Pafos, Benfica e Monaco
La Juventus ha finalmente raccolto la prima vittoria in Champions League, in quella che probabilmente è stata la trasferta più ostica, per condizioni metereologiche ed ovviamente per l'avversario affrontato, ovvero il Bodo Glimt. I bianconeri sperano fortemente di poter mantenere l'attuale posizione in classifica - attualmente al 21esimo posto a quota 6 punti -, che gli permetterebbero di poter strappare la qualificazione ai playoff. Per far sì che il posizionamento venga consolidato, sarà fondamentale sfruttare appieno i prossimi due impegni casalinghi per la Juve, che ritroverà all'Allianz Stadium prima il Pafos - sfida in programma il 10 dicembre - e poi il Benfica di Mourinho nel 2026 (21 gennaio). I bianconeri dovranno, quindi, portare a casa entrambe le sfide, sfruttando al meglio il fattore casa per conquistare sei punti su sei. Qualora uno dei due match non dovesse garantire esito positivo, la Juve dovrà dare il tutto per tutto nell'ultima gara utile per fare punti: quella col Monaco di Pogba del 28 gennaio allo 'Stadio Luigi II'.
Stop alla 'pareggite': obiettivo qualificazione e speranza ottavi
I bianconeri puntano, ovviamente, a conquistare la qualificazione agli ottavi di Champions League ma per farlo, la probabilità che mister Spalletti sia 'costretto' ad affrontare un turno in più - quello dei playoff - è cosa molto concreta. Alla Juventus basterebbero cinque punti per raggiungere la quota punti - fissata ad 11 dai supercomputer - che le permetterebbe quasi sicuramente di strappare un posto nei playoff. Ma la squadra di Spalletti, conti alla mano, potrebbe ancora qualificarsi direttamente agli ottavi? La risposta è sì, ma la possibilità di riuscirci è tutt'altro che scontata: la Juventus dovrebbe anzitutto conquistare nove punti in tre partite, portandosi quindi a quota 15 punti in classifica. Nonostante ciò, tanto dipenderà anche dalle altre pretendenti ai primi posti, che potrebbero tagliare fuori i bianconeri costringendoli comunque a disputare i playoff. A quella quota Spalletti potrebbe, però, finire tra le migliori 16 squadre, potendo quantomeno disputare la gara di ritorno in casa negli spareggi di febbraio.
Napoli, e a te cosa manca?
Il Napoli di Antonio Conte è tornato alla vittoria in Champions League dopo la brutta sconfitta contro il PSV per 6-2 e lo scialbo pareggio per 0-0 contro l'Eintracht Francoforte: battuto il tanto temuto Qarabag per 2-0 al 'Maradona', in quella che Conte ha definito una "vittoria per Diego" a cinque anni esatti dalla scomparsa della leggenda argentina. Con il successo conquistato, i partenopei si trovano al 18° posto in classifica, a quota 7 punti. Il prossimo match del Napoli sarà quello in trasferta contro il Benfica. Poi sotto con Copenhagen ed infine il Chelsea di Maresca in casa. Se gli azzurri dovessero vincere tutte e tre le gare, come la Juventus potrebbero ancora sperare in una qualificazione diretta (con gli ipotetici 16 punti e una differenza reti migliorata). Altrimenti, serviranno almeno 4/5 punti per partecipare ai playoff.
