Szczesny vede l'Arabia: la telefonata di Ronaldo e l'altro portiere sondato

La scorsa settimana dall’Arabia avevano fatto recapitare la prima offerta al polacco: sul piatto un biennale da 15 milioni netti a stagione. Tanti soldi, eppure l’ex Arsenal non sembrava affatto convinto di andare a giocare nel campionato saudita e aveva declinato pur conscio di come alla Juve adesso non ci sia più spazio per lui con Di Gregorio suo erede già preso e designato. Nelle scorse ore però si è mosso addirittura CR7 per provare a sedurlo. Una mossa a cui va sommato il rilancio del ds Fernando Hierro che ha alzato, come si scriveva, a 20 milioni a stagione l’offerta fino al 2026 per portare in gialloblù Szczesny. Ora il no si è trasformato in un “nì”. Riflessioni in corso insieme alla moglie Marina (in dolce attesa) per capire cosa fare. La preferenza - in caso di addio - era il ritorno in Premier League, ma le sirene arabe risuonano sempre più forti.