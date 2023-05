Presidente Siviglia: Arbitro straordinario. Badé-Rabiot? Non l’ho visto bene

TORINO - Finisce 1-1 l'andata della semifinale di Europa League tra Juventus e Siviglia . Gli ospiti passano nel primo tempo con En-Nesyri, ma nel finale, nell'ultima azione del match, ecco il definitivo pareggio di Federico Gatti che riporta a galla i bianconeri di Allegri e permette di guardare con più ottimismo al ritorno in programma giovedì prossimo in Spagna. Sarà dunque la sfida del Ramón Sánchez Pizjuán a decretare chi sarà a strappare il pass per l'ultimo atto in programma il 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest.

Intanto, tornando al primo round dell'Allianz Stadium, fa discutere la decisione dell'arbitro Siebert e del Var di non intervenire per sanzionare con il calcio di rigore l'intervento di Badé su Rabiot. Un episodio che ha preferito non commentare il presidente del Siviglia José Castro glissando con un "non ho visto bene". Il numero uno del club spagnolo, poi, ha continuato: "Il risultato è buono, avremmo firmato prima della partita, dopo chiaramente no. Eravamo in vantaggio nel primo tempo e mi resta la grande immagine della squadra, peccato non aver potuto vincere perché lo meritavamo. Ci è mancata un po' di fortuna. Abbiamo avuto le occasioni necessarie. Siamo stati di gran lunga superiori a una squadra che raddoppia il nostro budget. I tifosi devono essere felici e orgogliosi della loro squadra. D’ora in poi dobbiamo preparare quella magica atmosfera che i nostri supporters sapranno creare per il ritorno".

