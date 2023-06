Karsdorp sfida Ceferin: cos'è successo alla premiazione di Siviglia-Roma

BUDAPEST (Ungheria) - Il tiro dal dischetto non assegnato per il tocco di mano di Fernando nella propria area di rigore, le mancate espulsioni di Rakitic e, soprattutto, Lamela, fino al penalty decisivo di Montiel nella lotteria dei rigori, fatto ripetere dopo aver colpito il palo: molte decisioni dell'arbitro Taylor non sono andate giù alla Roma , come testimoniano le parole di Mourinho al termine della finale di Europa League persa contro il Siviglia . Non solo il pianto inconsolabile di Dybala o il discorso motivazionale dello stesso Special One ai suoi calciatori: durante la premiazione è andato in scena anche un momento di imbarazzo tra Rick Karsdorp e il presidente della Uefa Aleksander Ceferin .

Mourinho: L'arbitro sembrava spagnolo. Futuro? Non posso dire che rimango

Siviglia-Roma, il gesto di Karsdorp a Ceferin

Tanti i momenti di tensione durante e dopo quella che è stata dichiarata la partita più lunga della storia del calcio. I giocatori della Roma, rammaricati per la sconfitta e stizziti per il discutibile arbitraggio del fischietto inglese, si sono recati dai membri Uefa per la cerimonia di premiazione scuri in volto. In particolare, però, a far discutere è stato il gesto di Rick Karsdorp che, con Ceferin pronto a mettergli la medaglia al collo, ha risposto con un eloquente segno, mimando l'intenzione di riceverla tra le mani. Il presidente della Uefa, però, ha cambiato immediatamente espressione, lanciando al terzino olandese un'occhiataccia: i dettami del massimo organo calcistico europeo, infatti, impongono agli atleti di indossare il distintivo per poi, qualora non vogliano tenerla, toglierla una volta terminato il percorso sul palco posto nel centro del campo. Karsdorp ha recepito il messaggio, indossato la medaglia, salvo sfilarla non appena raggiunti i compagni sul terreno di gioco della Puskas Arena.

Siviglia-Roma, gol e highlights della finale di Europa League

Europa League, i complimenti della Juventus al Siviglia