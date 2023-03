L'Italia di Baschirotto, Locatelli e Zaccagni: i non convocati da Mancini

Il giorno dopo l'Italia sconfitta a Napoli dall'Inghilterra nel remake della finale dell'Europeo che ci diede il titolo a Wembley, le discussioni sulla Nazionale tengono banco. Roberto Mancini ha escluso dalla lista per le partite con Inghilterra e Malta diversi giocatori nonostante le ottime prestazioni, come ad esempio Zaccagni . Il ct ha già risposto in merito dicendo che "ci saranno altre occasioni", ma mai come questa volta il gruppo azzurro sembra privato di tanti possibili alternative di livello. Ci siamo divertiti a costruire una probabile formazione degli esclusi, schierata con il 4-3-3.

Italia, gli esclusi: il portiere

In porta, vista l'esclusione di Guglielmo Vicario giustificata con l'infortunio rimediato recentemente, puntiamo su Mattia Perin. Il portiere della Juventus, infatti, nonostante non sia la prima scelta di Massimiliano Allegri, ha sempre dimostrato grande affidabilità tra i pali ogni volta che è stato chiamato in causa. Quest'anno per Perin all'attivo comunque 13 presenze: 9 in Serie A, 2 in Champions League e 2 in Coppa Italia, ad ora nessuna invece in Europa League. 11 le reti incassate, meno di 1 a partita di media, ma soprattutto ben 6 clean sheet, 5 in campionato e 1 in coppa. Le ottime prestazioni nelle occasioni in cui è stato schierato, non gli sono comunque valse la convocazione tra gli azzurri di Roberto Mancini, che gli ha preferito Donnarumma, Falcone, Meret e Carnesecchi.