Dopo il roboante 5 a 0 rifilato all' Al Ain , la Juventus si conferma anche contro il Wydad Casablanca, cala il poker e si qualifica per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. I bianconeri convincono grazie a un super Yildiz , che prima causa l'autogol di Baoutouil e poi si esalta con un capolavoro di controbalzo da fuori area. Al 25' accorcia le distanze il Wydad con Lorch, ma nella ripresa la Vecchia Signora rialza di nuovo la testa. Prima i ragazzi di Tudor colpiscono il palo con Cambiaso e poi si divorano un gol con Kolo Muani. Non sbaglia invece il numero dieci turco che al 69' realizza la propria doppietta con un'altra grande giocata : finta sul difensore e piazzato. Nel recupero Vlahovic conquista un rigore e lo trasforma.

20:39

Tudor, le dichiarazioni dopo Juve-Wydad

"Era una partita diversa anche per l’orario e il ritmo era più basso. Il gol subito ci ha aiutato, ma io ho sempre paura anche sul 3-1 o 4-1, bisogna stare attenti fino alla fine. Devo dire bravi ai ragazzi. Stasera andiamo a Orlando, tutti a cena liberi. Yildiz? Decide lui dove vuole arrivare, come tutti i giocatori. Giocatori come lui sono rari, perché fare la differenza là davanti pur avendo tanta corsa da centrocampista vero è una dote rara, perché poi è accompagnata dalla sua mentalità che è sempre chiave nella testa e nelle gambe di un giocatore. Abbiamo visto tutti cosa è in grado di fare, è anche un ragazzo d'oro. Vlahovic? Oggi è entrato con la testa giusta, ha giocato per la squadra e Manu gli ha fatto fare gol, un bel gesto. Col City sarà più dura? Sicuro" - ha detto Tudor a Dazn.

20:33

Thuram e il rapporto con Locatelli

"Il Wydad è una squadra che gioca bene in contropiede ed è aggressiva, ma abbiamo giocato in modo serio. Ora il City? Quando giochi alla Juve è solo per vincere. Se Locatelli mi può tirare le orecchie? Mi trovo bene con lui, quando mi parla ascolto, mio papà gli ha detto che può tirarmele sì. Lui è stato il primo a parlarmi quando sono arrivato, insieme a Perin" - ha detto Thuram a Dazn. Poi a Mediaset ha aggiunto: "Il mister mi chiede di far girare la palla e di far giocare la squadra bene. E anche di giocare con più qualità che vuol dire andare in avanti con la palla e cercare i passaggi in avanti per gli attaccanti. Però, soprattutto di difendere bene ed essere aggressivo. Questo è molto importante per un centrocampista, bisogna sapere giocare con la palla ma anche senza".

20:32

Di Gregorio: "Alla Juve si gioca per arrivare in fondo"

"Siamo stati bravi a indirizzare la gara. Ne avevamo parlato con il mister e sapevamo di non sottovalutarli. Peccato per il gol, eravamo in controllo. Poi nel secondo tempo siamo entrati bene e abbiamo ipotecato il risultato. City? Giocare contro di loro sarà sicuramente una bella partita. La differenza fisica può colmare il gap? Credo che allenarsi bene e curare i dettagli possa fare la differenza. Vogliamo arrivare fino in fondo, è quello che devi fare alla Juve" - ha spiegato Di Gregorio a Dazn.

20:28

Conceicao: "Il caldo è solo una scusa"

"Sono soddisfatto, la partita è stata difficile contro una squadra dura. Tanti falli, ma il loro gioco era così. Noi siamo riusciti a fare il nostro gioco. Ora abbiamo una partita importante contro il City e vogliamo vincere. Sarà una gara diversa. C’era molto caldo, ma sono scuse che dicono tutti. Dobbiamo solo pensare al nostro lavoro e stiamo facendo molto bene. Niente gol? Voglio farli tutte le partite, ma vincere è la cosa più importante" - ha detto Conceicao a Dazn.

20:24

Yildiz festeggia dopo la grande partita

"Grande prestazione? E’ una sensazione bellissima, sono felicissimo di questa partita. Il Mondiale per Club è incredibile, speriamo di continuare così. Partita contro il City? La prenderemo seriamente, così come le altre gare di questo torneo" - ha detto Yildiz nel post partita a Dazn. Il fenomeno bianconero ha parlato anche a Mediaset: "Dicono che ho fatto una doppietta ma per me è una tripletta. Il 2-0? Penso sia il mio miglior gol in assoluto. Quando ho visto il pallone ho calciato". Con tre reti totali Yildiz è ora in testa alla classifica cannonieri del torneo: "Non mi interessa - dice - resto concentrato su lavoro e sulla mia squadra".

20:12

Juve, come fa a passare da prima

I bianconeri possono qualificarsi agli ottavi di finale da primi nel girone anche con un pari contro il Manchester City, qualora gli inglesi non dovessero segnare sette reti contro l'Al Ain.

20:00

Triplice fischio, vince la Juve

95' - Dopo cinque minuti di recupero, l'arbitro fischia tre volte: la Juve vince 4-1 contro il Wydad: autogol Baoutouil, doppietta Yildiz e Vlahovic, Lorch per i marocchini.

19:57

GOL DI VLAHOVIC, POKER JUVE!

94' - L'attaccante serbo calcia il rigore e fa centro.

19:57

RIGORE PER LA JUVE!

93' - Ferreira abbatte Vlahovic, che conquista così il calcio di rigore.

19:55

GRANDE PARATA DI DI GREGORIO!

91' - Il portiere della Juve con un grande riflesso disinnesca il colpo di testa di Moufi.

19:54

Concesso l'extra time

90' - L'arbitro concede altri cinque minuti di recupero.

19:51

Ultimo cambio Wydad

87' - Aziz Ki prende il posto di Moufi.

19:48

Standing ovation per Yildiz

85' - Il numero 10 della Juve si prende l'applauso e lascia il campo a Gatti.

19:44

Altri cambi per il Wydad

78' - Doppia sostituzione da parte dei marocchini: Harkass e Mailula per Boutouil e Zemraoui.

19:41

Ammonito Thuram

78' - Il centrocampista della Juve entra duro e si prende il giallo.

19:39

Chance per Vlahovic!

71' - L'attaccante serbo viene lanciato verso la porta avversaria, ma poco prima del tiro viene chiuso da un grande intervento difensivo.

19:38

Triplo cambio Juve

70' - Tudor subito dopo il gol, opera le sotituzioni: fuori Alberto Costa, Kolo Muani e Conceicao dentro Locatelli, Nico Gonzalez e Vlahovic.

19:33

YILDIZ CALA IL TRIS!

69' - Kolo Muani converge dalla sinistra e serve Yildiz, che si inserisce bene, con una sterzata disorienta la difesa e poi piazza.

19:31

Thuram chiede un calcio di rigore

66' - Grande azione individuale del centrocampista francese, che tenta l'uno-due con Kolo Muani, ma viene sbilanciato al momento del tiro. Per l'arbitro non c'è nulla.

19:26

KOLO MUANI SBAGLIA A PORTA VUOTA!

62' - La Juve costruisce molto bene sulla sinistra con Cambiaso e Kelly, che fa partire un traversone forte per Kolo Muani che a porta vuota calcia fuori.

19:23

Continua lo show di Yildiz

Il numero dieci della Juve è imprendibile e salta sempre l'uomo, facendo esaltare i tifosi a suon di giocate.

19:21

PALO DELLA JUVE!

56' - Cambiaso si libera bene in area e calcia al volo dagli sviluppi di un corner, centrando il palo.

19:14

Fallaccio di Ferreira

50' - Il difensore del Wydad entra in modo pericoloso su Cambiaso e si prende il giallo.

19:11

Via al secondo tempo!

46' - La Juve muove la prima palla della ripresa.

19:11

Sostituzioni anche nel Wydad

46' - I marocchini scendono in campo con due novità: Mwalimu e Somah al posto di Meijers e Obeng.

19:08

Tudor cambia, entra Koopmeiners

46' - L'allenatore bianconero inserisce l'olandese al posto di McKennie, poco lucido nel primo tempo.

18:54

Termina il primo tempo

45'+7' - L'arbitro allunga ulteriormente il recupero e dopo sette minuti fischia due volte e manda le squadre nello spogliatoio. La prima frazione tra Juve e Wydad termina 2-1: autogol di Boutouil (su tiro di Yildiz), perla di Yildiz da fuori area e Lorch.

18:46

Concesso tanto recupero

45' - Il direttore di gara dà altri cinque minuti di extra time.

18:49

Conceicao reclama un rigore

44' - L'attaccante portoghese anticipa Meijers e va a terra tenendosi la caviglia. Dopo i vari replay si nota un leggero incrocio nelle corse.

18:43

Meijers rischia il doppio giallo

40' - Il difensore del Wydad strattona Conceicao prima che possa ricevere il pallone da Savona, ma l'arbitro non sventola il secondo giallo.

18:37

Ci prova Ferreira

35' - Il Wydad si rende pericoloso da calcio d'angolo con il difensore Ferreira che anticipa Kelly e stacca indisturbato, ma la sua girata è imprecisa.

18:26

GOL DEL WYDAD!

25' - La Juve è disattenta prima di una rimessa laterale, Amrabat ne approfitta e trova con un gran filtrante Lorch, bravo a battere Di Gregorio con uno scavino. Gol nato da un errore di Savona che prova l'anticipo e si fa beffare, mentre il portiere bianconero conferma le difficoltà nelle uscite.

18:24

Ammonito Meijers

22' - Il difensore del Wydad si prende il primo giallo della partita.

18:18

RADDOPPIA LA JUVE: ANCORA YILDIZ!

16' - Cambiaso conduce e taglia dentro il campo, poi serve Yildiz, che calcia di prima di controbalzo dal limite e trova l'incrocio.

18:12

Alberto Costa sfiora il raddoppio!

10' - Yildiz converge dalla sinstra e offre un pallone morbido a Kolo Muani, che però non colpisce dopo aver provato una rovesciata. La sfera arriva poi ad Alberto Costa, ma di testa non impatta bene.

18:07

GOL DELLA JUVENTUS!

6' - I bianconeri girano molto bene il pallone e poi accelerano con Yildiz, che dialoga con Thuram e poi di sinistro fa centro grazie a una deviazione di Boutouil.

18:05

Errore di McKennie, non ne approfitta il Wydad!

4' - Il centrocampista americano perde un pallone sanguinoso in costruzione, ma Lorch calcia male verso la porta.

17:59

Si parte: comincia Juve-Wydad!

1' - Il Wydad muove il primo pallone del match.

17:47

Scanavino: "Sarà una Juve competitiva per lo scudetto"

L'amministratore delegato della Juve, Scanavino, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match: "Se ci teniamo molto al Mondiale per Club? Sì assolutamente, la competizione è molto importante. Partecipano le migliori squadre al mondo. Abbiamo visto anche delle sorprese. Noi ci teniamo tanto e vogliamo arrivare fino in fondo. La conferma di Tudor è stata una normale conseguenza alle prestazioni della squadra nel finale del campionato. Siamo contenti di continuare con lui e la squadra lo segue molto. Sulle ambizioni per la prossima stagione: "La Juve dovrà essere competitiva per lo scudetto, la base è buona. Abbiamo un anno in più d’esperienza. In questa rosa ci saranno degli inserimenti".

17:40

Tudor prima di Juve-Wydad: "Non ci sono titolari"

Queste le dichiarazioni dell'allenatore prima della partita: "Formazione confermata per dare continuità? Sono tutti dentro con i 5 cambi, c’è bisogno di tutti. Lo dico ai ragazzi, non ci sono più titolari. Entri e puoi cambiare la partita, però si parte con quelli".

17:30

La Juve e la linea verde: tra le più giovani

La squadra di Tudor è nella top 3 per età media, considerando le squadre presenti al Mondiale per Club (qui la classifica completa). A tal proposito ne ha parlato anche Locatelli.

17:20

Kalulu: "Ci aspettiamo una partita tosta"

Così il difensore francese prima del match: "Farà caldo per tutte e due le squadre, giochiamo contro squadre che dominano i loro campionati e che sono abituate a vincere. Ci aspettiamo una partita tosta e con un ritmo difficile".

17:14

Juventus, cosa serve per gli ottavi del Mondiale per Club

Per staccare il pass con una giornata d'anticipo, i bianconeri hanno bisogno di una vittoria contro il Wydad, indipendentemente dall'esito dell'altra sfida del girone tra Manchester City e Al Ain.

17:01

Tudor sceglie la continuità

Il tecnico bianconero ha confermato la formazione che bene ha fatto all'esordio contro l'Al Ain. Soprattutto, ci sarà dal primo minuto il tridente composto da Yildiz, Kolo Muani e Conceicao che ha fruttato contro gli arabi ben cinque gol.

16:50

Juve-Wydad, le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Alberto Costa, Thuram, McKennie, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor



WYDAD AC (4-2-3-1): Benabid; Moufid, Ferreira, Meijers, Moufi; Boutouil, El Moubarik; Amrabat, Zemraoui, Lorch; Obeng. All. Benhachem

16:48

Juve a caccia di gol: c’è Emegha

In attesa di definire il futuro di Dusan Vlahovic, Comolli e la dirigenza juventina è a caccia di gol. Tra i tanti profili valutati in questi primi scorci di campionato c'è anche quello di Emanuel Emegha, attaccante olandese dello Strasburgo. Un'operazione complicata, non tanto per il prezzo del cartellino che si aggira sui 25-30 milioni di euro, quanto per la comproprietà sul calciatore tra il club francese e il Chelsea.

16:33

La Juve punta a trattenere Kolo Muani

La Juventus è vigile sul calciomercato soprattutto per rinforzare il reparto offensivo. Uno degli obiettivi è quello di trattenere Kolo Muani. I discorsi tra i bianconeri e il Paris Sanit-Germain, proprietario del cartellino dell'attaccante, sono tutt'ora in corso alla ricerca di un'intesa definitiva. Soprattutto i dirigenti juventini stanno tentando di abbassare le richieste dei francesi che ora si attestano sui 50 milioni di euro.

16:17

Koopmeiners: "Ripagherò la Juve, mi sento in debito”

Intanto arriva una promessa al mondo bianconero da parte di Teun Koopmeiners: "Ora però sono tranquillo, perché ho fiducia nelle mie capacità e sono convinto di poter dimostrare chi sono". Il calciatore olandese, che ha raccontato come il peggio sia alle spalle, ha spiegato come abbia tanta voglia di riscattarsi e ripagare la fiducia accordatagli dalla Juventus solo un anno fa.

16:02

Juve-Wydad, i dubbi di Tudor

Mancano poche ore al fischio d'inizio della seconda partita della Juventus che, contro il Wydad Casablanca, si giocherà la prima occasione di passaggio del turno. Per Igor Tudor ci sono gli ultimi nodi da sciogliere: in porta non dovrebbero esserci dubbi su Di Gregorio, così come i tre difensori dovrebbero essere Kalulu, Savona e Kelly. A centrocampo McKennie dovrebbe spuntarla su Locatelli, mentre nel ruolo di centravanti ancora favorito Kolo Muani su Vlahovic.

Filadelfia