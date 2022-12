Il Mondiale di Capello: la nazionale che l’ha deluso e la previsione sulla finale

I Mondiali di Qatar 2022 volgono ormai al termine. Sale l'attesa per la finalissima tra Argentina e Francia in programma domenica alle 16 al Lusail Iconic Stadium. Giunti a questo punto della manifestazione iridata, Fabio Capello ha tracciato un bilancio su quanto visto in queste settimane rilasciando un'intervista al quotidiano spagnolo Marca, nella quale rivela la squadra che più l'ha deluso e la sua previsione per l'ultimo atto. "Abbiamo assistito ad una vera Coppa del Mondo, dove tutti hanno corso e pressato come matti. Le squadra hanno giocato senza paura, con tanti contatti e poche perdite di tempo", commenta Don Fabio.