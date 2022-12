Mbappé, il post sui social dopo il ko con l'Argentina diventa virale

Alla Francia non riesce il bis. I transalpini, campioni a Russia 2018, si sono arresi in finale di fronte all'Argentina. Una delusione enorme per la selezione di Deschamps che, come nel 2006 contro l'Italia, perde ai rigori. Ai Galletti non è bastata la tripletta di un immenso Mbappé, capocannoniere di Qatar 2022 con ben 8 reti. L'asso del Psg ha riportato a galla la Francia pareggiando in soli 2' il doppio vantaggio dell'Albiceleste con Messi (rigore) e Di Maria: prima ha battuto Martinez dagli 11 metri, poi lo ha trafitto con uno splendido tiro al volo. Il numero 10 non ha poi tremato quando, al 118', con gli avversari di nuovo avanti per 3-2 grazie alla marcatura ancora di Messi, si è presentato nuovamente di fronte all'estremo difensore avversario per calciare il rigore per definitivo 3-3. Una serata che sarebbe stata davvero epica se solo fosse arrivata la vittoria finale. Al triplice fischio, però, a esultare è l'Argentina, mentre alla Francia rimangono lacrime e rimpianti.