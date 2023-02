Juventus-Torino, l’incredibile statistica: cosa non succede da quasi 28 anni!

TORINO - Sale l'attesa per il derby tra Juventus e Torino in programma martedì alle 20.45 all'Allianz Stadium. I bianconeri di Massimiliano Allegri arrivano alla stracittadina con il morale alto: la Vecchia Signora, infatti, oltre ad aver superato il Nantes e conquistato il pass per gli ottavi di finale di Europa League, dove incontrerà i tedeschi del Friburgo, è anche reduce da tre vittorie consecutive senza subire reti in campionato (Salernitana, Fiorentina e Spezia). C'è poi un Di Maria in stato di grazia, autore della tripletta in terra francese e del gol che ha chiuso la sfida in Liguria. Dall'altra parte c'è un Toro che dopo il ko del Meazza contro il Milan (1-0) non è riuscito ad andare oltre il 2-2 in casa contro la Cremonese ultima in classifica. I risultati, però, non hanno influito sull'entusiasmo dei tifosi granata, accorsi in massa (oltre 2mila) all'allenamento al Filadelfia. Nonostante i 15 punti di penalizzazione, la Juventus affronta il derby della Mole davanti al Torino, ma la differenza è minima: 32 contro 31. Prima di lasciare la parola al campo, però, vediamo alcune statistiche della stracittadina torinese.