Cremonese-Inter, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le ultime sulle formazioni

I grigiorossi di Nicola ospitano allo Zini i nerazzurri di Chivu: in palio punti importanti per salvezza e Scudetto
4 min
liveblogIntercremonese
Cremonese
Cremonese
Inter
Inter
18:00
Serie A - 01.02.2026
Giovanni Zini

TabellinoCalendarioClassifiche
Cremonese
18:00
Inter
Aggiorna

CREMONA - Benvenuti nella diretta di Cremonese-Inter, match valido per il 23° turno di Serie A. Archiviato il successo in Champions League al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund, che non ha però evitato i playoff, Chivu si rituffa nel campionato con la delicata trasferta allo stadio Giovanni Zini contro la Cremonese di Davide Nicola. I nerazzurri, che guidano la classifica a quota 52 e hanno un margine di cinque punti sul Milan, cercano la quarta vittoria consecutiva in campionato, la decima nelle ultime undici (unica frenata nello scontro diretto al Meazza contro i campioni d’Italia del Napoli). Decisamente inversa, invece, la situazione in casa grigiorossa con appena tre punti nelle ultime otto. Con 23 punti conquistati in 22 partite, il sogno è quello ampliare il margine di vantaggio sulle rivali viste le sconfitte di Genoa, Pisa, Fiorentina e Verona rispettivamente contro Lazio, Sassuolo, Napoli e Cagliari. 

16:21

Anticipi e posticipi Serie A 25ª-26ª giornata

La Lega calcio ha reso noti gli orari ufficiali delle prossime gare di Serie A. IL QUADRO COMPLETO

16:09

Gli Opta facts del match

I numeri dell'incontro tra Cremonese e Inter

16:00

Pronostico Cremonese-Inter

Scopri tutte le quote della sfida dello Zini. SCOPRI TUTTE LE QUOTE

15:46

Ora Frattesi è un caso

L’unica partita da titolare in A in questa stagione è stata quella contro la Cremonese: sedici giornate fa. L'ex centrocampista del Sassuolo si sta guardando intorno. LEGGI TUTTO

15:31

“Inter squadra di marziani”

Le parole di Nicola alla viglia della sfida tra Cremonese e i nerazzurri. LEGGI TUTTO

15:15

Chivu alza l'attenzione e avvisa l'Inter

L’Inter pesca i norvegesi per la sfida di Champions, valida per l'accesso agli ottavi. Ecco il pensiero del tecnico nerazzurro. LEGGI TUTTO

15:00

Dove vedere il match

Cremonese-Inter, gara valida per la 23ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18 allo stadio Giovanni Zini di Cremona e sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e Dazn. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

