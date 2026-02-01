Cremonese-Inter, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le ultime sulle formazioni

CREMONA - Benvenuti nella diretta di Cremonese-Inter, match valido per il 23° turno di Serie A. Archiviato il successo in Champions League al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund, che non ha però evitato i playoff, Chivu si rituffa nel campionato con la delicata trasferta allo stadio Giovanni Zini contro la Cremonese di Davide Nicola. I nerazzurri, che guidano la classifica a quota 52 e hanno un margine di cinque punti sul Milan, cercano la quarta vittoria consecutiva in campionato, la decima nelle ultime undici (unica frenata nello scontro diretto al Meazza contro i campioni d’Italia del Napoli). Decisamente inversa, invece, la situazione in casa grigiorossa con appena tre punti nelle ultime otto. Con 23 punti conquistati in 22 partite, il sogno è quello ampliare il margine di vantaggio sulle rivali viste le sconfitte di Genoa, Pisa, Fiorentina e Verona rispettivamente contro Lazio, Sassuolo, Napoli e Cagliari.