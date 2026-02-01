CREMONA - L' Inter di Cristian Chivu non sbaglia allo Zini, batte la Cremonese per 2-0 , conquista il 4° successo consecutivo e allunga provvisoriamente a +8 sul Milan (in campo martedì a Bologna). Come sempre protagonista dei nerazzurri Lautaro Martinez , che sale a quota 170 gol in carriera con la maglia dell'Inter (-1 dal 3° posto di Boninsegna) nonché il 13° in campionato rafforzano la sua leadership. Partita dominata dagli ospiti che indirizzano la partita nel primo tempo con un gran gol di Zielinski per il 2-0 . Match che, però, ha vissuto un forte momento di tensione ad inizio ripresa quando un petardo (lanciato dal settore ospiti) è esploso vicino ad Audero . Fortunatamente il portiere grigiorosso si è rialzato e ha proseguito la partita dopo il grande spavento.

20:43

Chivu: "Non vedo l'ora finisca il mercato"

Così l'allenatore della capolista a Sky Sport: "La vittoria, la maturità nel capire i momenti e trovare le modalità per vincere. Dal punto di vista del dominio del gioco siamo rimasti in gara, per quello che ci hanno concesso. Un po' lenti nella manovra perché mancavano energie nell'attaccare la linea, però l'abbiamo sbloccata andando in vantaggio prima dell'intervallo. Poi nella ripresa ci sta un rilassamento per il risultato e le energie che mancano. Era importante vincerla e sono contento perché ce l'abbiamo fatta".

Rapporto con Frattesi: "Frattesi è dell'Inter e per me è importante nella rosa. Lo deve dimostrare, lo deve far vedere perché ci fidiamo delle sue qualità, degli ultimi mesi di stagione dove abbiamo bisogno di lui in condizioni ottimali per dare qualcosa in più in determinate partite, ciò che a volte ci manca".

Spalletti e gli allenamenti invisibili per dare più riposo ai calciatori, Chivu: "Le decisioni che ho preso nel passato testimoniano quello che mi avete detto. Ho concesso riposo anche prima della partita e sono stato criticato, qualche decisione polemica l'ho presa nel passato anche se non sono un professore. Si gioca tanto, c'è il rischio di infortuni ma giocando tante competizioni il rischio va accettato. Abbiamo cercato di recuperare energie, si può sbagliare o meno ma andiamo avanti sulla nostra strada".

Rinforzi nelle ultime ore di mercato?: "Aspetto di recuperare energie perché mercoledì si gioca ancora. Siamo i soliti 25 da inizio stagione, abbiamo cercato di coinvolgere tutti in questo periodo. Non mi lamento, non racconto quello che ho detto. Manca un giorno ma non vedo l'ora finisca questo periodo di mercato".

20:35

Nicola: "Audero si è dimostrato un uomo"

L'allenatore della Cremonese: "Considerando il fatto che l'Inter è fortissima e con grande qualità, noi siamo riusciti a fare la partita giusta. Non abbiamo tutti gli effettivi ma siamo riusciti con Grassi ad essere presenti, mentre Maleh e Djuric sono ancora da inserire. Mi è piaciuto lo spirito. Peccato perché magari si poteva trovare il gol e l'avremo meritato. Quando uno vuole fare un passo in avanti e trova l'Inter non è mai facile, ma abbiamo avuto grande organizzazione. Dobbiamo diventare un po' più 'mestieranti' perché nei due gol subiti non lo siamo stati. Ciò non toglie che ci sono gli avversari e la loro qualità".

Sull'episodio di Audero: "L'episodio si commenta da sè. Voglio sottolineare la grande sportività e professionalità di Audero, ha avuto un contraccolpo dallo scoppio ma si è dimostrato un uomo. E a me questo fa impazzire".

20:30

Bastoni: "Mancano gli scontri diretti, ma ci arriveremo"

Le parole del difensore nerazzurro a Sky Sport: "Dovevamo stare concentrati, uniti, solidi, perché sappiamo quanto è difficile giocare contro squadre che cercano punti. Sono soddisfatto per l’atteggiamento avuto in partita”.

Sul secondo tempo: "Sì, si poteva gestire meglio anche se giocando tanto le energie non sono sempre al 100%. Poi con Djuric hanno vinto tanti duelli di testa e hanno preso il palo con Zerbin. Ma ripeto, non è mai facile andare in trasferta e non concedere gol. Sono soddisfatto".

L'importanza di queste vittorie: "Guardando la classifica, vincere queste partite che nascondono tante insidie è importantissimo. Non si può essere sempre al 100% ma con le rotazioni del mister facciamo grandi prestazioni. Per lo scontro diretto ci mancano pochi dettagli ma arriveremo anche a questo. Ma se vinciamo così le partite da vincere va bene".

20:27

Zielinski: "Spero di fare più gol che a Napoli"

Il polacco autore del secondo gol ha parlato così a Dazn: "Nella mia migliore stagione al Napoli ho fatto otto gol, vediamo se riesco a battere questo dato. Ma l'importante non sono i gol, ma la vittoria della squadra - aggiunge - È la forza di questa squadra, hanno tutti molta qualità e cercano occasioni per mostrarlo. Io sono felice di stare bene, cerco di dare il mio contributo e aspettiamo che tornino i compagni infortunati".

20:25

Lautaro: "Questa vittoria è un messaggio per noi"

Il capitano nerazzurro è stato nominato "Player Of The Match", le sue parole a Dazn: "Il premio va in camera di mia figlia, oggi è il compleanno. Ora spero di tornare veloce a Milano e di trovarla sveglia, così le do almeno un bacino. Il premio e la maglia sono per lei, mi ha cambiato la vita".

Sui corner: "Ci alleniamo tanto, abbiamo preso anche qualche gol e stiamo migliorando su questo aspetto. Le palle inattive nelle partite chiuse sono importanti per sbloccare la partita, dobbiamo migliorare perché abbiamo un vantaggio importante ma manca ancora tanto".

Sull'episodio del petardo: "Queste cose non devono accadere, c'è il rischio per la persona. Siamo uomini anche noi calciatori, diamo uno spettacolo che si vede in tutto il mondo e bisogna stare attenti a queste cose. Chiediamo scusa a Audero che con noi è stato campione con la Seconda Stella e chiediamo scusa anche a tutti i tifosi della Cremonese. Queste cose non devono accadere".

Sul messaggio di questa vittoria: "È un messaggio per noi, manca tanto. Dobbiamo migliorare tutto quello che abbiamo sbagliato oggi, nel secondo tempo abbiamo sofferto ma c'è anche tanto da goderci. È un campionato equilibrato"

20:15

Marotta sull'episodio del petardo

Il presidente nerazzurro si è presentato davanti ai microfoni per parlare del vergogno momento del petardo: "Credo di avere tanta esperienza, ma sono situazioni che non ho mai vissuto e sono brutte anche per me. Volevo stigmatizzare e condannare questo gesto insulso. Gesto clamoroso per l'antisportività, so che le autorità stanno facendo le loro indagini. Può essere un gesto isolato, aspettiamo le indagini ma quello che pensiamo lo pensano tutti i tifosi. Abbiamo il dovere di fare cultura, prevenire queste situazioni. Condanniamo questo gesto straordinario, diciamo grazie alla professionalità di Audero perché questa partita è potuta giungere alla fine".

19:52

Triplice fischio: Inter vince a Cremona 2-0

90'+6 - Finisce qui allo Zini, l'Inter vince per 2-0 contro la Cremonese ed allunga provvisoriamente a +8 sul Milan. Quarto successo consecutivo per i nerazzurri, 7° filato in trasferta

19:50

Occasione Inter: Dimarco murato

92' - Occasione Inter con Floriano che inscivolata mura il diagonale mancini di Dimarco da dentro l'area

19:48

Colpo di testa di Djuric, para Sommer

88' - La Cremonese si sbilancia e da un cross dalla destra Djuric mette la testa, conclusione debole e facilmemte parata da Sommer

19:45

Ammonito Vardy

87' - L'ex Leicestr viene ammonito dopo un fallo su Bisseck

19:43

Palo Cremonese!

85' - Azione insistita dei padroni di casa con Zerbin che colpisce il palo dal limite dell'are!

19:41

Ulimo cambio per Chivu: dentro Diouf

82' - Ultima sostituzione per i nerazzurri con Sucic che lascia il posto a Diouf

19:40

Brivido Inter

81' - Cross di Terracciano dentro l'area nerazzura con la sfera che non viene toccata da nessuno sfiorando il palo alla sinistra di Sommer

19:34

Cambio Cremonese: dentro Floriano

74' - Dentro Floriano Mussolini per Grassi

19:33

Petardo su Audero: le immagini

19:33

Esce Lautaro: dentro Bonny

74' - Cambio per l'Inter, esce Lautaro Martinez per Bonny

19:32

Ammonito Baschirotto

73' - Prima ammonizione della partita con Baschirotto dopo un fallo su Lautaro

19:29

Inter padrona del campo

70' - 20 minuti dalla fine il match è stabilizzato con la Cremonese che non riesce a costruire e l'Inter che controlla

19:19

Triplo cambio per Chivu

60' - Prime sostituzioni della partita con Chivu che manda in Campo Thuram (per Esposito), Darmian (per Luis Henrique) e Mkhitaryan (per Frattesi)

19:11

Occasione Cremonese con Zerbin

52' - Buona azione dei pdroni di casa con Zerbin che dentro l'area cerca il secondo palo, para Sommer

19:10

Audero in piedi, la partita riprende

51' - Nessuna conseguenza per il portiere della Cremonese che si rialza e apre le beccia. La partita riprende

19:07

Petardo addosso ad Audero!!!!

49' - COLPO DI SCENA! Un petardo, lanciato dal settore ospiti, è espoloso vicino al portiere della Cremonese Audero! Chivu e Lautaro sotto il settore ospiti

19:04

Via al secondo tempo

46' - Inizia la ripresa di Cremonese-Inter

18:47

Fine primo tempo: Cremonese-Inter 0-2

45'+1 - FINE PRIMO TEMPO - Nerazzurri padroni della partita avanti 2-0 grazie alle reti di Lautaro Martinez e Zielinski.

18:45

Bonazzoli impegna Sommer

42' - Palla persa da Bisseck con Bonazzoli che calcia subito in porta da fine area, Sommer respinde con i pungi

18:40

Punizione deviata a di Dimarco

39' - Punizione da fuori area per l'Inter, Dimarco calcia ma la barriera devia in angolo

18:33

GOL DELL'INTER! Capolavoro di Zielinski per il 2-0

31' - GOL INTER - Lautaro resiste a due contrasti, serve Zielinski che da fuori area fa partite un tracciante all'incrocio (Audero non impeccabile) per uno splendido raddoppio!

18:30

Occasione mancata da Vardy!

28' - Prima vera distrazione dell'Inter che concede la ripartenza ai padroni di casa, Bonazzoli serve Vardy che - lanciato da solo verso la porta - si allunga troppo la sfera con Sommer bravo ad uscire e spazzare"

18:19

Reazione Cremonese

18' - Sugli sviluppi di un calcio d0angolo Ceccherini arriva alla conclusione da dentro l'area ma calcia a lato

18:18

GOL DELL'INTER! Lautaro Martinez firma l'1-0

16' - GOL INTER - Calcio d'angolo battuto da Dimarco, Lautaro prende il tempo e di testa sigla l'1-0 per il suo 170° gol in carriera con i nerazzurri (-1 da Boninsegna)

18:15

Lauatro ci prova da lontano

12' - Dimarco rcupera sulla 3/4, serve Lautaro che calcia a molto lontano senza inquadrare la porta

18:13

Sucic alto

11' - Azione insistita dell'Inter con Sucic che calcia alto sopra la traversa da fuori area

18:09

Pio impegna Audero

8' - Cross in mezzo con Pio Esposito che colpi di testa ma conclusione debole, facile presa per Audero

18:01

Fischio d'inzio!

1' - Inizia Cremonese-Inter!