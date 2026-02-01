- 16'Lautaro Martínez (ass. : F. Dimarco)
- 31'P. Zielinski (ass. : Luis Henrique)
CREMONA - L'Inter di Cristian Chivu non sbaglia allo Zini, batte la Cremonese per 2-0, conquista il 4° successo consecutivo e allunga provvisoriamente a +8 sul Milan (in campo martedì a Bologna). Come sempre protagonista dei nerazzurri Lautaro Martinez, che sale a quota 170 gol in carriera con la maglia dell'Inter (-1 dal 3° posto di Boninsegna) nonché il 13° in campionato rafforzano la sua leadership.
Partita dominata dagli ospiti che indirizzano la partita nel primo tempo con un gran gol di Zielinski per il 2-0. Match che, però, ha vissuto un forte momento di tensione ad inizio ripresa quando un petardo (lanciato dal settore ospiti) è esploso vicino ad Audero. Fortunatamente il portiere grigiorosso si è rialzato e ha proseguito la partita dopo il grande spavento.
20:43
Chivu: "Non vedo l'ora finisca il mercato"
Così l'allenatore della capolista a Sky Sport: "La vittoria, la maturità nel capire i momenti e trovare le modalità per vincere. Dal punto di vista del dominio del gioco siamo rimasti in gara, per quello che ci hanno concesso. Un po' lenti nella manovra perché mancavano energie nell'attaccare la linea, però l'abbiamo sbloccata andando in vantaggio prima dell'intervallo. Poi nella ripresa ci sta un rilassamento per il risultato e le energie che mancano. Era importante vincerla e sono contento perché ce l'abbiamo fatta".
Rapporto con Frattesi: "Frattesi è dell'Inter e per me è importante nella rosa. Lo deve dimostrare, lo deve far vedere perché ci fidiamo delle sue qualità, degli ultimi mesi di stagione dove abbiamo bisogno di lui in condizioni ottimali per dare qualcosa in più in determinate partite, ciò che a volte ci manca".
Spalletti e gli allenamenti invisibili per dare più riposo ai calciatori, Chivu: "Le decisioni che ho preso nel passato testimoniano quello che mi avete detto. Ho concesso riposo anche prima della partita e sono stato criticato, qualche decisione polemica l'ho presa nel passato anche se non sono un professore. Si gioca tanto, c'è il rischio di infortuni ma giocando tante competizioni il rischio va accettato. Abbiamo cercato di recuperare energie, si può sbagliare o meno ma andiamo avanti sulla nostra strada".
Rinforzi nelle ultime ore di mercato?: "Aspetto di recuperare energie perché mercoledì si gioca ancora. Siamo i soliti 25 da inizio stagione, abbiamo cercato di coinvolgere tutti in questo periodo. Non mi lamento, non racconto quello che ho detto. Manca un giorno ma non vedo l'ora finisca questo periodo di mercato".
20:35
Nicola: "Audero si è dimostrato un uomo"
L'allenatore della Cremonese: "Considerando il fatto che l'Inter è fortissima e con grande qualità, noi siamo riusciti a fare la partita giusta. Non abbiamo tutti gli effettivi ma siamo riusciti con Grassi ad essere presenti, mentre Maleh e Djuric sono ancora da inserire. Mi è piaciuto lo spirito. Peccato perché magari si poteva trovare il gol e l'avremo meritato. Quando uno vuole fare un passo in avanti e trova l'Inter non è mai facile, ma abbiamo avuto grande organizzazione. Dobbiamo diventare un po' più 'mestieranti' perché nei due gol subiti non lo siamo stati. Ciò non toglie che ci sono gli avversari e la loro qualità".
Sull'episodio di Audero: "L'episodio si commenta da sè. Voglio sottolineare la grande sportività e professionalità di Audero, ha avuto un contraccolpo dallo scoppio ma si è dimostrato un uomo. E a me questo fa impazzire".
20:30
Bastoni: "Mancano gli scontri diretti, ma ci arriveremo"
Le parole del difensore nerazzurro a Sky Sport: "Dovevamo stare concentrati, uniti, solidi, perché sappiamo quanto è difficile giocare contro squadre che cercano punti. Sono soddisfatto per l’atteggiamento avuto in partita”.
Sul secondo tempo: "Sì, si poteva gestire meglio anche se giocando tanto le energie non sono sempre al 100%. Poi con Djuric hanno vinto tanti duelli di testa e hanno preso il palo con Zerbin. Ma ripeto, non è mai facile andare in trasferta e non concedere gol. Sono soddisfatto".
L'importanza di queste vittorie: "Guardando la classifica, vincere queste partite che nascondono tante insidie è importantissimo. Non si può essere sempre al 100% ma con le rotazioni del mister facciamo grandi prestazioni. Per lo scontro diretto ci mancano pochi dettagli ma arriveremo anche a questo. Ma se vinciamo così le partite da vincere va bene".
20:27
Zielinski: "Spero di fare più gol che a Napoli"
Il polacco autore del secondo gol ha parlato così a Dazn: "Nella mia migliore stagione al Napoli ho fatto otto gol, vediamo se riesco a battere questo dato. Ma l'importante non sono i gol, ma la vittoria della squadra - aggiunge - È la forza di questa squadra, hanno tutti molta qualità e cercano occasioni per mostrarlo. Io sono felice di stare bene, cerco di dare il mio contributo e aspettiamo che tornino i compagni infortunati".
20:25
Lautaro: "Questa vittoria è un messaggio per noi"
Il capitano nerazzurro è stato nominato "Player Of The Match", le sue parole a Dazn: "Il premio va in camera di mia figlia, oggi è il compleanno. Ora spero di tornare veloce a Milano e di trovarla sveglia, così le do almeno un bacino. Il premio e la maglia sono per lei, mi ha cambiato la vita".
Sui corner: "Ci alleniamo tanto, abbiamo preso anche qualche gol e stiamo migliorando su questo aspetto. Le palle inattive nelle partite chiuse sono importanti per sbloccare la partita, dobbiamo migliorare perché abbiamo un vantaggio importante ma manca ancora tanto".
Sull'episodio del petardo: "Queste cose non devono accadere, c'è il rischio per la persona. Siamo uomini anche noi calciatori, diamo uno spettacolo che si vede in tutto il mondo e bisogna stare attenti a queste cose. Chiediamo scusa a Audero che con noi è stato campione con la Seconda Stella e chiediamo scusa anche a tutti i tifosi della Cremonese. Queste cose non devono accadere".
Sul messaggio di questa vittoria: "È un messaggio per noi, manca tanto. Dobbiamo migliorare tutto quello che abbiamo sbagliato oggi, nel secondo tempo abbiamo sofferto ma c'è anche tanto da goderci. È un campionato equilibrato"
20:15
Marotta sull'episodio del petardo
Il presidente nerazzurro si è presentato davanti ai microfoni per parlare del vergogno momento del petardo: "Credo di avere tanta esperienza, ma sono situazioni che non ho mai vissuto e sono brutte anche per me. Volevo stigmatizzare e condannare questo gesto insulso. Gesto clamoroso per l'antisportività, so che le autorità stanno facendo le loro indagini. Può essere un gesto isolato, aspettiamo le indagini ma quello che pensiamo lo pensano tutti i tifosi. Abbiamo il dovere di fare cultura, prevenire queste situazioni. Condanniamo questo gesto straordinario, diciamo grazie alla professionalità di Audero perché questa partita è potuta giungere alla fine".
19:52
Triplice fischio: Inter vince a Cremona 2-0
90'+6 - Finisce qui allo Zini, l'Inter vince per 2-0 contro la Cremonese ed allunga provvisoriamente a +8 sul Milan. Quarto successo consecutivo per i nerazzurri, 7° filato in trasferta
19:50
Occasione Inter: Dimarco murato
92' - Occasione Inter con Floriano che inscivolata mura il diagonale mancini di Dimarco da dentro l'area
19:48
Colpo di testa di Djuric, para Sommer
88' - La Cremonese si sbilancia e da un cross dalla destra Djuric mette la testa, conclusione debole e facilmemte parata da Sommer
19:45
Ammonito Vardy
87' - L'ex Leicestr viene ammonito dopo un fallo su Bisseck
19:43
Palo Cremonese!
85' - Azione insistita dei padroni di casa con Zerbin che colpisce il palo dal limite dell'are!
19:41
Ulimo cambio per Chivu: dentro Diouf
82' - Ultima sostituzione per i nerazzurri con Sucic che lascia il posto a Diouf
19:40
Brivido Inter
81' - Cross di Terracciano dentro l'area nerazzura con la sfera che non viene toccata da nessuno sfiorando il palo alla sinistra di Sommer
19:34
Cambio Cremonese: dentro Floriano
74' - Dentro Floriano Mussolini per Grassi
19:33
Petardo su Audero: le immagini
19:33
Esce Lautaro: dentro Bonny
74' - Cambio per l'Inter, esce Lautaro Martinez per Bonny
19:32
Ammonito Baschirotto
73' - Prima ammonizione della partita con Baschirotto dopo un fallo su Lautaro
19:29
Inter padrona del campo
70' - 20 minuti dalla fine il match è stabilizzato con la Cremonese che non riesce a costruire e l'Inter che controlla
19:19
Triplo cambio per Chivu
60' - Prime sostituzioni della partita con Chivu che manda in Campo Thuram (per Esposito), Darmian (per Luis Henrique) e Mkhitaryan (per Frattesi)
19:11
Occasione Cremonese con Zerbin
52' - Buona azione dei pdroni di casa con Zerbin che dentro l'area cerca il secondo palo, para Sommer
19:10
Audero in piedi, la partita riprende
51' - Nessuna conseguenza per il portiere della Cremonese che si rialza e apre le beccia. La partita riprende
19:07
Petardo addosso ad Audero!!!!
49' - COLPO DI SCENA! Un petardo, lanciato dal settore ospiti, è espoloso vicino al portiere della Cremonese Audero! Chivu e Lautaro sotto il settore ospiti
19:04
Via al secondo tempo
46' - Inizia la ripresa di Cremonese-Inter
18:47
Fine primo tempo: Cremonese-Inter 0-2
45'+1 - FINE PRIMO TEMPO - Nerazzurri padroni della partita avanti 2-0 grazie alle reti di Lautaro Martinez e Zielinski.
18:45
Bonazzoli impegna Sommer
42' - Palla persa da Bisseck con Bonazzoli che calcia subito in porta da fine area, Sommer respinde con i pungi
18:40
Punizione deviata a di Dimarco
39' - Punizione da fuori area per l'Inter, Dimarco calcia ma la barriera devia in angolo
18:33
GOL DELL'INTER! Capolavoro di Zielinski per il 2-0
31' - GOL INTER - Lautaro resiste a due contrasti, serve Zielinski che da fuori area fa partite un tracciante all'incrocio (Audero non impeccabile) per uno splendido raddoppio!
18:30
Occasione mancata da Vardy!
28' - Prima vera distrazione dell'Inter che concede la ripartenza ai padroni di casa, Bonazzoli serve Vardy che - lanciato da solo verso la porta - si allunga troppo la sfera con Sommer bravo ad uscire e spazzare"
18:19
Reazione Cremonese
18' - Sugli sviluppi di un calcio d0angolo Ceccherini arriva alla conclusione da dentro l'area ma calcia a lato
18:18
GOL DELL'INTER! Lautaro Martinez firma l'1-0
16' - GOL INTER - Calcio d'angolo battuto da Dimarco, Lautaro prende il tempo e di testa sigla l'1-0 per il suo 170° gol in carriera con i nerazzurri (-1 da Boninsegna)
18:15
Lauatro ci prova da lontano
12' - Dimarco rcupera sulla 3/4, serve Lautaro che calcia a molto lontano senza inquadrare la porta
18:13
Sucic alto
11' - Azione insistita dell'Inter con Sucic che calcia alto sopra la traversa da fuori area
18:09
Pio impegna Audero
8' - Cross in mezzo con Pio Esposito che colpi di testa ma conclusione debole, facile presa per Audero
18:01
Fischio d'inzio!
1' - Inizia Cremonese-Inter!
17:46
Tutto pronto allo Zini
Rientrano negli spogliatoi le due squadra, alle 18 il fischio d'inizio del match tra Cremonese e Inter
17:42
Ceccherini e Zielinski nel prepartita
Il difensore grigiorosso inizia scherzando sulla preparazione alla sfida contro l'Inter: "Allenamenti speciali ha fatto il mister". Poi aggiunge: "Inter grandissima squadra, noi dobbiamo essere più aggressivi e non lasciar pensare gli avversari. Noi dobbiamo limitare gli errori e sfruttare le occasioni". E sul suo utilizzo: "La continuità fa la differenza, io sto provando a farmi trovare sempre pronto. Quando il mister mi schiera faccio il massimo". Il centrocampista nerazzurro: "Non dobbiamo sottovalutare la Cremonese perché ha dimostrato di stare a questi livelli. Noi dobbiamo vincere più partite possibili a partire da questa". Sulle assenze a centrocampo: "Sicuramente tutti i giocatori sono fortissimi, ognuno ha le sue caratteristiche e il mister può scegliere". Conclude: "Io sto bene, non ho problemi fisici. Mister e compagni mi aiutano, senza di loro sarebbe stato difficile"
17:32
Marotta tra presente e futuro
Il presidente nerazzurro: "Il merito va a Chivu che ha migliorato i reparti con intuizioni come valutare un giovane come Pio Esposito. Reparto offensivo di qualità con un tecnico che arriva dal settore giovanile". Sul rientro di Dumfries e sul mercato: "Su Denzel non mi pronuncio, ma nel giro di un mese potrà essere disponibile. Per quanto riguarda la finestra di mercato, noi l'abbiamo affrontato senza ansie di dover rimpiazzare, se non Dumfries. Quella di Diaby è opportunità, ma la risposta della società è di trattenerlo". Sull'oggetto di mercato: "Frattesi è al centro del progetto, noi mandiamo via chi vuole ma lui non ha manifestato questo. Elemento importante con tanta concorrenza, speriamo possa ritagliarsi più spazio possibile". E sul futuro: "Massolin è un 24enne ma speriamo possa servire per il futuro. I rapporti col Modena ci portano domani a poter definire l'operazione"
17:25
Parla Giacchetta
Il ds grigiorosso ai microfoni di Dazn nel prepartita: "Sappiamo che bisogna fare una stagione di sofferenza. Abbiamo iniziato bene, poi tanti problemi con tanti infortunati e per una squadra come la nostra non è poco. Giocare per mantenere la Cremonese in Serie A vuol dire sacrificio e quindi non dobbiamo crearci problemi al momento". Sui nuovi arrivati: "La conoscenza del campionato e l'umiltà di chi fa la categoria da tempo. Questo hanno portato i nuovi acquisti. Lo spirito è importante come le qualità tecniche in un campionato come il nostro". Poi conclude: "Stiamo valutando se ci sono opportunità nelle ultime 24 ore£.
17:24
Squadre in campo per il riscaldamento
Cremonese e Inter iniziano a prepararsi per la sfida dello Zini. Warm up e poi sarà battaglia
17:13
Le statistiche stagionali dell'Inter
Tutti i numeri dei nerazzurri di Chivu
17:01
I risultati della domenica
Vince il Torino in casa contro il Lecce grazie ad un gol di Adams nel lunch match. 0-0 nella sfida delle 15 tra Como e Atalanta: Dea in dieci dall'8' per l'espulsione di Ahanor, Nico Paz fallisce al 98' il rigore della vittoria.
16:58
L'XI iniziale della Cremonese
CREMONESE (3-5-2): Audero; Ceccherini, Baschirotto, Folino; Terracciano, Zerbin, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.
16:55
La formazione ufficiale dell'Inter
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Frattesi, Dimarco; Esposito, Lautaro Martinez. Allenatore: Chivu.
16:52
Squadre allo Zini, alle 18 si parte
Cremonese e Inter sono arrivate allo stadio, tra poco il riscaldamento, le scelte ufficiali dei due tecnici e poi il match
16:35
16:21
16:09
Gli Opta facts del match
I numeri dell'incontro tra Cremonese e Inter
16:00
15:46
15:31
15:15
15:00
Stadio Giovanni Zini, Cremona