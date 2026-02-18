Bordocam svela tutto: "Bastoni sceglie di non farlo", è fallo di Barella su Kalulu, Openda abbattuto

Come ogni martedì, su Dazn viene pubblicato 'BordoCam', la rubrica in cui vengono svelati aneddoti e retroscena visti da bordocampo sulle principali gare di Serie A. Una puntata particolarmente attesa, perché riguarderà il discusso match tra Inter e Juve. Al centro, ovviamente, il secondo giallo a Pierre Kalulu dopo la simulazione di Alessandro Bastoni. L'arbitro La Penna ha deciso di espellere il difensore bianconero, una decisione ingiusta e che ha pesantemente condizionato l'esito della gara di San Siro contro i nerazzurri. Negli studi di Dazn il giornalista Davide Bernardi, che cura la rubrica, ha dato un'anticipazione di quanto si vedrà nella puntata integrale. Focus proprio sul rosso a Kalulu: "Bastoni ha avuto la possibilità di scagionare Kalulu? Sì, sostanzialmente ha scelto di non farlo. Bastoni esulta quando vede il giallo, è la prima esultanza. Kalulu si mette a parlare con Akanji e chiama in causa Bastoni, che continua a tenersi la maglia come a dire 'Mi ha tenuto'. Poi due frasi importanti: Dimarco dice a Kalulu 'Ormai non può controllare' (accennando pure un mezzo sorriso, ndr) e Lautaro ‘Ascolta, ascolta: non è giallo, ma tanto ormai ha fischiato'".