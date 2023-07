Lukaku, frecciata da Dimarco. Tifosi Inter: “Hai lanciato l’arco intero"

Dopo una stagione super, nella quale sono arrivate le vittorie in Supercoppa italiana (3-0 al Milan) e in Coppa Italia (2-1 alla Fiorentina) e la finale di Champions League persa contro il Manchester City (1-0 firmato Rodri), l' Inter è tornata ad allenarsi agli ordini di Simone Inzaghi per preparare il nuovo campionato.

Secondo i piani di Marotta e Ausilio in ritiro sarebbe dovuto esserci anche Romelu Lukaku, ma l'attaccante belga ha flirtato con la Juve mentre la dirigenza lavorava con il Chelsea per riportarlo alla Pinetina per la terza avventura in nerazzurro. Un fatto che ha mandato su tutte le furie l'establishment di viale della Liberazione e che ha di fatto bloccato la trattativa.

Dopo il duro comunicato della Curva Nord, anche Federico Dimarco, ormai ex compagno del belga e grandissimo tifoso nerazzurro, ha lanciato una frecciatina a Big Rom attraverso un post su Instagram: "Il primo giorno è sempre speciale. È il passaggio tra ciò che è stato e ciò che sarà, tra chi ci ha salutato dopo tanti anni insieme e chi è arrivato. L’unica cosa che resta sempre intatta, è la maglia nerazzurra. E il sentimento di chi la ama per davvero". Parole condivise dai supporters della Beneamata che replicano: "Hai lanciato l'arco intero Dimash". C'è addirittura chi lo vuole come nuovo capitano - con l'addio di Handanovic, D'Ambrosio e Brozovic la fascia è andata a Lautaro Martinez -. Intanto l'Inter nella prima amichevole stagionale ha battuto 3-0 il Lugano grazie alle reti di Fabbian, Sensi (splendida punizione) e Sebastiano Esposito.

