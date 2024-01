“Inter, gol Frattesi e Bisseck erano da annullare”: parla Gervasoni

Quella appena conclusa è stata una giornata ricca di episodi e polemiche, in particolare per quanto accaduto al Meazza sul gol del 2-1 di Frattesi. Pochi secondi prima che l'ex Sassuolo ribadisse in rete la corta respinta di Montipò, infatti, c'è un contatto in area di rigore tra Bastoni e Duda, con il difensore nerazzurro che allarga il braccio e colpisce con una spallata l'avversario. Il direttore di gara Fabbri non si accorge di nulla e il Var Nasca non interviene.