Inzaghi: "Allegri cliente difficile? Abbiamo vinto parecchio contro di lui"

L' Inter si avvicina al derby d'Italia contro la Juventus in programma domani alle 20:45 a San Siro con la consapevolezza di poter staccare i bianconeri con una partita in più a disposizione. Dopo la conferenza di Allegri , che ha ribadito l'importanza della sfida contro i nerazzurri, a presentare il big match è stato anche Simone Inzaghi : "La partita di domani non è decisiva ma importantissima. Sarà molto combattuta, all'andata non fu entusiasmante ma ora giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi. Cercheremo di giocare nel migliore dei modi affrontando una squadra che ha avuto un percorso simile al nostro. La classifica, a parte recuperi e asterischi, è simile a quella della Juventus. Sappiamo l'importanza della gara, abbiamo grandissimo rispetto e ce la giocheremo nel migliore dei modi".

Inzaghi: "Tutti disponibili tranne Cuadrado"

Inzaghi ha proseguito: "Abbiamo giocato contro tante volte in questi anni, finali e semifinali importantissime. Domani sarà molto equilibrata, dovremo usare tantissima testa e cuore. Dovremo essere pronti a fare una corsa in più per i compagni in difficoltà. I giocatori della Juve stanno facendo tutti un percorso straordinario. Oltre a quello bisognerà essere contenti di giocare una partita dopo un avvio così buono per entrambe le squadre. La pressione c'è sempre, bisogna essere fieri di giocare una partita così. I ragazzi si stanno allenando bene. Ad oggi sono tutti disponibili tranne Cuadrado, è una partita importantissima per tutto il valore che c'è oltre alla classifica. Favoriti e griglie? Se ne è parlato tanto, noi siamo l'Inter e sappiamo di avere grandi responsabilità. Abbiamo fatto 30 partite molto positive ma il nostro percorso è solo all'inizio, a gennaio abbiamo fatto 5 partite in 22 giorni portando a casa un trofeo".