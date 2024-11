Inzaghi, è tornato il tuo fantasma: Conte, lo Scudetto e l'Inter agitata

Il Prefetto ferma i napoletani. Terremoto Inter

E a proposito di Inter-Napoli, ieri per ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, viste le determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ha vietato la vendita dei biglietti per il settore ospiti a tutti i residenti in Campania ad eccezione dei possessori della fidelity card dell'Inter (i tifosi del Napoli in possesso della fidelity card non residenti in Campania potranno acquistare i tagliandi). Martedì i tifosi campani del Napoli erano presenti a San Siro per la gara contro il Milan, ma in passato ci sono stati gravi incidenti con quelli dell'Inter (che portarono nel 2018 alla morte dell'ultrà nerazzurro Daniele Belardinelli).